Aluguel Social tem inscrições prorrogadas em Goiânia, Aparecida e outras 14 cidades em Goiás; confira lista completa

Benefício consiste no pagamento de R$ 350 mensais, pelo período de 18 meses, para auxiliar no custeio do aluguel de imóveis

Augusto Araújo - 15 de dezembro de 2025

Inscrições para o programa estão abertas. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás prorrogou até o dia 29 de dezembro as inscrições para 4.660 vagas do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

No total, moradores de 16 municípios goianos serão contemplados pela iniciativa, incluindo Goiânia e Aparecida de Goiânia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo “Aluguel Social”, disponível para dispositivos móveis.

Entre as cidades com maior número de vagas estão justamente a capital e Aparecida, com 1.000 oportunidades cada, além de Novo Gama, que conta com 800 vagas.

Vale relembrar que o benefício consiste no pagamento de R$ 350 mensais, pelo período de 18 meses, para auxiliar no custeio do aluguel de imóveis localizados nos municípios com vagas abertas.

Para participar, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos pela Agehab, como comprovação de renda e análise da situação socioeconômica da família.

Confira a seguir a lista completa de municípios onde serão disponibilizadas as vagas: