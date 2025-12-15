China anuncia abertura de fábrica que promete gerar milhares de empregos no Brasil

Empreendimento chinês será instalado em Maricá, no Rio de Janeiro, com investimento de R$ 200 milhões e foco na produção de tratores para a agricultura familiar.

Magno Oliver - 15 de dezembro de 2025

A boa relação diplomática entre Brasil e China deve resultar na instalação de uma nova fábrica chinesa em território brasileiro, com potencial para gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

O empreendimento será construído em Maricá, na Região Metropolitana Leste Fluminense, e terá como foco a produção de tratores voltados à agricultura familiar e a pequenas propriedades rurais.

Segundo informações publicadas pelo jornal Correio do Estado, a fábrica será implantada em Ponta Negra, às margens da RJ-106, adotando o modelo de Parceria Público, Privada e Popular.

O acordo prevê um investimento inicial de R$ 200 milhões, que deverá ser aplicado nos próximos meses para viabilizar a estrutura industrial e o início das operações.

A parceria foi comemorada pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), que destacou o impacto econômico e social do projeto para o município e para o país.

“Essa fábrica pega o dinheiro do petróleo e transforma numa indústria de tratores que vai revolucionar a agricultura familiar, gerar empregos qualificados e fortalecer a arrecadação municipal”, afirmou.

De acordo com autoridades locais, os equipamentos produzidos serão adaptados às necessidades de agricultores familiares e de pequenas e médias propriedades, ampliando a mecanização no campo.

O investimento também está alinhado à estratégia do município de incentivar a produção local e o beneficiamento de alimentos, fortalecendo cadeias produtivas regionais.

Para João Pedro Stédile, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, o projeto tem caráter estratégico para o desenvolvimento nacional.

“É uma parceria pública, privada e popular, que reúne governo, empresas e cooperativas. Um investimento que desenvolve o país e resolve problemas reais da agricultura brasileira”, declarou.

Stédile destacou ainda que a iniciativa marca a primeira fábrica chinesa de tratores no Brasil, inaugurando um novo modelo de arranjo societário no país.

