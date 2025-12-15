CNH do Brasil: veja como tirar e quanto custa sem as taxas de autoescolas
Nova iniciativa promete reduzir custos, flexibilizar exigências e facilitar o acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação
O governo federal lançou oficialmente o programa CNH do Brasil, iniciativa que pretende reformular o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reduzir significativamente os custos para quem deseja tirar o documento pela primeira vez. A proposta busca tornar a habilitação mais acessível e menos burocrática em todo o país.
Segundo o governo, o alto valor cobrado atualmente é um dos principais motivos que levam milhões de brasileiros a dirigir sem CNH. Com isso, o programa surge como uma tentativa de democratizar o acesso ao documento e modernizar o sistema.
Curso teórico passa a ser gratuito e online
Uma das principais mudanças do CNH do Brasil é a oferta do curso teórico de forma gratuita e online, disponibilizado por plataforma oficial do governo. Com isso, o candidato deixa de ser obrigado a frequentar aulas presenciais em autoescolas, o que reduz custos e amplia o acesso, especialmente para quem trabalha ou mora longe dos centros urbanos.
Apesar da flexibilização, o conteúdo obrigatório continua o mesmo, incluindo legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.
Aulas práticas ficam mais flexíveis
Outra mudança importante está nas aulas práticas. Com o novo programa, a exigência mínima de aulas obrigatórias foi reduzida, dando ao candidato mais liberdade para definir quantas aulas contratar, conforme sua necessidade e nível de preparo.
Ainda assim, a prova prática continua obrigatória e segue os critérios técnicos definidos pelo Detran. Ou seja, o programa não elimina a avaliação, apenas flexibiliza o caminho até ela.
Processo digital e menos burocracia
O CNH do Brasil também aposta na digitalização. O candidato pode iniciar o processo, acompanhar etapas e receber orientações por meio de plataforma digital, reduzindo filas e deslocamentos aos órgãos de trânsito.
Além disso, o governo anunciou a possibilidade de segunda tentativa gratuita na prova prática, em caso de reprovação, o que pode evitar gastos extras logo no início do processo.
Redução de custos pode chegar a 80%
Com a retirada da obrigatoriedade de pacotes de autoescola e a oferta do curso teórico gratuito, o governo estima que o custo total da CNH possa cair em até 80%, dependendo do estado e do perfil do candidato.
Atualmente, tirar a CNH pode ultrapassar facilmente os R$ 2.500. Com o novo modelo, o valor tende a se concentrar principalmente nas taxas do Detran, exames médicos e psicológicos.
