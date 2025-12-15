CNH do Brasil: veja como tirar e quanto custa sem as taxas de autoescolas

Nova iniciativa promete reduzir custos, flexibilizar exigências e facilitar o acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

O governo federal lançou oficialmente o programa CNH do Brasil, iniciativa que pretende reformular o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reduzir significativamente os custos para quem deseja tirar o documento pela primeira vez. A proposta busca tornar a habilitação mais acessível e menos burocrática em todo o país.

Segundo o governo, o alto valor cobrado atualmente é um dos principais motivos que levam milhões de brasileiros a dirigir sem CNH. Com isso, o programa surge como uma tentativa de democratizar o acesso ao documento e modernizar o sistema.

Curso teórico passa a ser gratuito e online

Uma das principais mudanças do CNH do Brasil é a oferta do curso teórico de forma gratuita e online, disponibilizado por plataforma oficial do governo. Com isso, o candidato deixa de ser obrigado a frequentar aulas presenciais em autoescolas, o que reduz custos e amplia o acesso, especialmente para quem trabalha ou mora longe dos centros urbanos.

Apesar da flexibilização, o conteúdo obrigatório continua o mesmo, incluindo legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.

Aulas práticas ficam mais flexíveis

Outra mudança importante está nas aulas práticas. Com o novo programa, a exigência mínima de aulas obrigatórias foi reduzida, dando ao candidato mais liberdade para definir quantas aulas contratar, conforme sua necessidade e nível de preparo.

Ainda assim, a prova prática continua obrigatória e segue os critérios técnicos definidos pelo Detran. Ou seja, o programa não elimina a avaliação, apenas flexibiliza o caminho até ela.

Processo digital e menos burocracia

O CNH do Brasil também aposta na digitalização. O candidato pode iniciar o processo, acompanhar etapas e receber orientações por meio de plataforma digital, reduzindo filas e deslocamentos aos órgãos de trânsito.

Além disso, o governo anunciou a possibilidade de segunda tentativa gratuita na prova prática, em caso de reprovação, o que pode evitar gastos extras logo no início do processo.

Redução de custos pode chegar a 80%

Com a retirada da obrigatoriedade de pacotes de autoescola e a oferta do curso teórico gratuito, o governo estima que o custo total da CNH possa cair em até 80%, dependendo do estado e do perfil do candidato.

Atualmente, tirar a CNH pode ultrapassar facilmente os R$ 2.500. Com o novo modelo, o valor tende a se concentrar principalmente nas taxas do Detran, exames médicos e psicológicos.

