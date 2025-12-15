Colocar papel-alumínio na vassoura: para que serve e por que muita gente recomenda

Truque simples ajuda a reduzir eletricidade estática, facilita a varrição e melhora a coleta de poeira fina no dia a dia

Da Redação - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal BloodyVids)

Uma dica doméstica curiosa ganhou espaço nas redes sociais nos últimos meses: envolver a base da vassoura com papel-alumínio para tornar a limpeza mais eficiente. Apesar de parecer improviso, o método tem fundamento físico e pode, sim, facilitar a varrição.

O principal efeito do papel-alumínio está na redução da eletricidade estática, fenômeno comum durante a limpeza e responsável por espalhar poeira leve ou fazer com que ela volte ao chão logo após ser varrida.

O alumínio atua como condutor, neutralizando as cargas elétricas acumuladas tanto no piso quanto nas cerdas da vassoura. Com isso, a sujeira tende a se concentrar com mais facilidade, em vez de se dispersar pelo ambiente.

Entre as vantagens apontadas por quem adota o truque estão a melhor coleta de pó fino, a redução de pelos e fiapos grudados nas cerdas, benefício especialmente percebido em casas com animais de estimação, e a diminuição da estática em pisos como cerâmica, vinílico e laminado.

Outro efeito prático é a proteção parcial das cerdas da vassoura. Ao reduzir o atrito direto com o chão, o papel-alumínio pode ajudar a prolongar a vida útil do utensílio.

A aplicação é simples. Basta cortar um pedaço de papel-alumínio, envolver a base da vassoura cobrindo total ou parcialmente as cerdas, ajustar bem com as mãos e usar normalmente durante a limpeza.

A orientação é substituir o papel semanalmente ou sempre que estiver muito amassado ou sujo, já que a eficiência depende do bom estado do material.

Embora seja considerada uma técnica segura, especialistas ressaltam que o truque não substitui métodos tradicionais de limpeza. Em pisos mais delicados, o uso deve ser moderado e o alumínio bem ajustado, evitando dobras rígidas que possam causar riscos.

Usado com cuidado, o papel-alumínio pode se tornar um aliado simples e barato para melhorar o resultado da varrição no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!