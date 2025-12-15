Hospital de Queimaduras de Anápolis celebra 50 anos como referência nacional

Fundado por um casal de médicos, o hospital se consolidou como referência no tratamento de queimaduras e ferimentos complexos, com mais de 160 mil pacientes atendidos

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Portal 6/Elvis Godoi/Divulgação)

Em 1975, o Hospital de Queimaduras de Anápolis nasceu do sonho de um casal e com o propósito de ofertar um serviço de alta qualidade aos pacientes.

Há 50 anos, os médicos Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha e Dra. Leila de Sá Rodrigues da Cunha decidiram fundar a unidade no interior de Goiás, mudando para sempre a saúde não apenas da cidade, como de todo o estado.

Com a missão de transformar vidas com empatia e inovação, o hospital se tornou referência no tratamento de queimaduras e ferimentos complexos, sempre ofertando aos pacientes atendimento humanizado, tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados.

Na noite da última sexta-feira (12), em uma emocionante cerimônia, o Hospital de Queimaduras de Anápolis celebrou o cinquentenário de sucesso, reforçando ainda o compromisso de seguir com serviços de excelência nos próximos anos.

“É com uma alegria muito grande no meu coração que estamos comemorando os 50 anos do Hospital de Queimaduras de Anápolis. É um hospital de referência que hoje atende pacientes de todo o país. Nesse momento, 50 anos depois, nós estamos com mais de 160 mil queimados tratados. É uma estatística que não existe no país, então, para nós, a família Rodrigues de Sá da Cunha, é uma vitória estar aqui hoje comemorando esses 50 anos”, afirmou, emocionada, a fundadora Leila de Sá durante a festa.

Há quatro anos, o Dr. Sebastião faleceu, mas seu legado continua vivo com sua esposa e filhos, Dra. Lilian Rodrigues da Cunha e o Dr. Leonardo Rodrigues da Cunha.

“É um dia em que a gente fica triste por ele [Dr. Sebastião] não estar, mas muito feliz por estarmos conseguindo levar o legado que ele nos ensinou. O grande diferencial do Hospital de Queimaduras, eu brinco, é que somos uma família. Somos quatro, hoje três, mas uma família muito grande. Então, é uma família cuidando da outra”, disse a filha e médica da unidade, Dra. Lilian.

Ao longo dessas cinco décadas, o hospital não apenas se consolidou como um centro especializado de alta complexidade, como também transformou milhares de vidas, reforçando a importância do cuidado.

Nos próximos anos, o compromisso continua: oferecer o melhor para cada paciente, sempre com inovação, carinho, cuidado e, acima de tudo, atendimento humanizado e de ponta.

