China amplia aposta no Brasil e anuncia fábrica de tratores de R$ 200 milhões com modelo inédito

Investimento chinês prevê produção de tratores voltados à agricultura familiar e aposta em novo formato de parceria

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A China confirmou mais um investimento de peso no Brasil ao anunciar a construção de uma fábrica de tratores avaliada em R$ 200 milhões.

O projeto será instalado no município de Maricá, no Rio de Janeiro, e marca um novo passo na estratégia chinesa de ampliar sua presença industrial no país.

O anúncio foi feito durante cerimônia oficial e chamou atenção não apenas pelo valor do aporte, mas também pelo modelo inédito de parceria adotado para viabilizar o empreendimento.

Fábrica será instalada em Maricá

A unidade será construída no distrito de Ponta Negra, às margens da rodovia RJ-106. O projeto envolve empresas chinesas, grupos brasileiros e o poder público local.

Um formato descrito como Parceria Público-Privada e Popular, que inclui também cooperativas e organizações ligadas à produção rural.

Segundo a prefeitura, a proposta vai além da simples instalação de uma indústria e busca integrar o empreendimento à economia local.

Tratores voltados à agricultura familiar

A fábrica terá como foco a produção de tratores de pequeno e médio porte, voltados principalmente para a agricultura familiar. A ideia é atender produtores que hoje têm dificuldade de acesso à mecanização por causa dos altos custos de equipamentos importados ou de grande porte.

Com isso, o projeto pretende ampliar a produtividade no campo e fortalecer pequenos e médios agricultores, especialmente em regiões onde o uso de máquinas ainda é limitado.

Modelo inédito de cooperação

Um dos pontos que mais chamam atenção no projeto é o formato da parceria. Diferente de modelos tradicionais, a iniciativa prevê cooperação tecnológica, participação de entidades populares e integração com a cadeia produtiva regional.

A expectativa é que a fábrica funcione não apenas como linha de montagem, mas também como um polo de desenvolvimento industrial, com geração de empregos diretos e indiretos.

Impacto econômico esperado

Embora o cronograma detalhado das obras ainda não tenha sido divulgado, a prefeitura de Maricá estima que o empreendimento deve impulsionar a economia local, gerar postos de trabalho e aumentar a arrecadação municipal.

Além disso, o investimento pode atrair novas empresas e fortalecer o setor industrial da região, hoje mais conhecido pelo turismo e pela exploração de recursos energéticos.

China segue ampliando investimentos no Brasil

O anúncio reforça uma tendência observada nos últimos anos: a expansão dos investimentos chineses no Brasil em áreas estratégicas como energia, tecnologia, infraestrutura e agora também na indústria de máquinas agrícolas.

Com a nova fábrica de tratores, a China amplia sua atuação no setor agroindustrial brasileiro, mirando um segmento considerado essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

