Internautas resgatam participação atrapalhada de Zezé Di Camargo no Show do Milhão

Clima ruim entre Zezé e o SBT começou após cantor publicar vídeo condenando as irmãs Abravanel por convidarem Lula e Moraes para canal de notícias

Folhapress - 16 de dezembro de 2025

Participação de Zezé di Camargo no Show do Milhão. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

ANAHI MARTINHO – A relação entre Zezé Di Camargo e o SBT não está das melhores. Enquanto o sertanejo tenta se redimir com as irmãs Abravanel, nas redes sociais circula um vídeo dele participando do Show do Milhão com Silvio Santos.

Não se sabe a data exata do vídeo, mas o programa foi ao ar entre 1999 e 2003. No trecho que viralizou, Zezé não consegue responder qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 49.

Após responder nove e deixar a ex-mulher, Zilu, constrangida na plateia, ele decide pular a pergunta. “O nível de inteligência do Mirosmar foi demonstrado aí”, escreveu um usuário do Threads.

ENTENDA

O clima ruim entre Zezé e o SBT começou após o cantor publicar um vídeo em suas redes sociais, na última segunda-feira (15), condenando as irmãs Abravanel por convidarem Lula e Alexandre de Moraes para a estreia de seu canal de notícias, o SBT News.

No vídeo, Zezé acusa as irmãs de desonrarem Silvio Santos e pede para ter seu especial retirado do ar. “Tirem o meu especial do ar. Para mim não faz sentido colocar esse especial no ar. Vocês estão se prostituindo. Não faço parte disso”, falou Zezé.

A família Abravanel cancelou a exibição do especial de Natal e tornou o cantor persona non grata no SBT. Nesta terça (16), ele soltou uma nota pedindo desculpas e afirmando que foi mal interpretado.