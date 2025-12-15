Após Lula visitar o SBT, Zezé di Camargo parte para cima das filhas de Silvio Santos: “vocês estão prostituindo”

Cantor usou as redes sociais durante a madrugada para pedir cancelamento de especial de Natal que gravou para emissora

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

Em pronunciamento, Zezé afirmou não concordar com o que “havia acontecido”. (Foto: Ricardo Stuckert/Secom-PR/Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença na cerimônia que deu início às operações do SBT News, fazendo inclusive um discurso durante o evento. Porém, a visita não foi bem vista por alguns, como o cantor Zezé Di Camargo, que, sem papas na língua, partiu para cima das filhas de Silvio Santos.

Durante a madrugada desta segunda-feira (15), o sertanejo decidiu usar as redes sociais para pedir o cancelamento do especial de Natal que havia gravado para a emissora.

O especial já estava gravado e iria ao ar na quarta-feira (17), mas o cantor não aceitou bem o que aconteceu na cerimônia de lançamento do novo canal.

Zezé destacou que torce pelo povo brasileiro, porém não concorda com a emissora “mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente as filhas do Silvio Santos”.

O artista atacou as herdeiras do legado do apresentador e deixou claro que não quer mais participar do especial produzido pela emissora.

“Filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço e tudo. Mas, se puderem, não precisa pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso”, afirmou.

O cantor chegou a dizer que grande parte do povo brasileiro, assim como ele, também não concorda com a situação e, por isso, não fazia mais sentido o especial ir ao ar.

Indignado, ele finalizou o pronunciamento afirmando que “vocês [SBT] estão se prostituindo. Então, não faço parte disso”.

