Não é o Acre: o estado que não tem nenhuma conexão terrestre com o Brasil e é o mais isolado do país

Um lugar onde o mapa engana, o caminho acaba e nem tudo se alcança por estrada

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Google Maps)

Ao contrário do que muitos brasileiros imaginam, o estado mais isolado do país não é o Acre. Esse título pertence ao Amapá, localizado no extremo Norte do Brasil, na região amazônica.

Esse estado é o único da federação que não possui nenhuma ligação terrestre direta com o restante do país, ou seja, não há estradas que conectem o Amapá a outros estados brasileiros. Todo o acesso ocorre exclusivamente por via aérea ou fluvial.

A explicação está na geografia. O Amapá faz fronteira ao norte com a Guiana Francesa, a leste com o Oceano Atlântico e ao sul e oeste com o estado do Pará. Entre o Amapá e o restante do Brasil está a foz do rio Amazonas, uma das regiões hidrográficas mais complexas do planeta, com rios largos, áreas alagadiças e extensas zonas de floresta preservada. Essas características tornaram inviável, até hoje, a construção de uma rodovia que conecte o estado por terra ao território nacional.

Internamente, o Amapá possui estradas como a BR-156, que liga o sul ao norte do estado, passando por Macapá até o município de Oiapoque. No entanto, essa malha viária termina dentro do próprio território amapaense.

Para sair do estado, moradores e visitantes dependem de aviões ou embarcações que cruzam rios e o litoral amazônico. Esse isolamento logístico influencia diretamente o custo de vida, o abastecimento e o ritmo econômico local.

Com cerca de 880 mil habitantes, o Amapá abriga características únicas, como a capital Macapá, cortada pela Linha do Equador e uma das maiores proporções de áreas protegidas do Brasil.

Paradoxalmente, o mesmo isolamento que dificulta a integração terrestre ajudou a preservar vastas áreas de floresta e biodiversidade.

Assim, o Amapá se consolida como um território singular: plenamente brasileiro, estrategicamente localizado, mas geograficamente separado do país por rios gigantes, floresta densa e ausência total de estradas de ligação.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FdA – Foro da Amazônia (@forodaamazonia)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!