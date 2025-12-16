‘O Agente Secreto’ e outros brasileiros são pré-indicados ao Oscar 2026

País aparece na disputa por uma vaga em cinco categorias do Oscar

Folhapress - 16 de dezembro de 2025

Wagner Moura interpreta protagonista do filme “O Agente Secreto”. (Foto: Divulgação)

O Brasil largou bem na corrida pelo Oscar 2026. O país aparece na disputa por uma vaga em cinco categorias do Oscar, de acordo com a lista de pré-selecionados divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (16).

Ainda que a lista oficial de indicados eja divulgada apenas em janeiro, o número de brasileiros pré-selecionados é positivo e acontece depois do cinema nacional ganhar projeção internacional com “Ainda Estou Aqui”. O filme de Walter Salles venceu o Oscar de filme internacional em março, dando ao Brasil sua primeira estatueta dourada.

Agora, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco -categoria nova na premiação americana, dedicada a celebrar os profissionais responsáveis por selecionar os atores e atrizes dos filmes.

Outros pré-indicados nessa disputa são “Hamnet” e “Uma Batalha Após a Outra”, apostas fortes para a corrida de melhor filme, a principal da competição.

O principal concorrente do filme brasileiro é “Foi Apenas um Acidente”, do iraniano Jafar Panahi, favorito na disputa pela estatueta de filme estrangeiro e que também aparece na pré-lista. O longa retrata a repressão política no Irã e venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Panahi foi condenado pelo Tribunal Revolucionário Islâmico em Teerã a um ano de prisão, além de ser proibido de viajar ao país.

Já “Apocalipse nos Trópicos”, longa de Petra Costa sobre a influência de evangélicos na política brasileira, foi selecionado para disputar uma indicação na corrida de melhor documentário ao lado de “Yanuni”, de Richard Ladkani, sobre a líder indígena brasileira Juma Xipaia, que resiste contra desmatamento e garimpo ilegal na Amazônia.

“Sonhos de Trem”, de Clint Bentley, tenta uma vaga de melhor fotografia. Apesar de o filme ser americano, o brasileiro Adolpho Veloso assina a direção de fotografia do longa, seu segundo filme nos Estados Unidos. A produção é da Netflix e conta a história de um lenhador no oeste americano do início do século 20, que enfrenta a solidão e, ao mesmo tempo, presencia a transformação do mundo ao seu redor com a industrialização e a construção de ferrovias.

“Amarela”, de André Hayato Saito, está entre os finalistas que disputam uma vaga na corrida pela estatueta de curta-metragem. A produção narra um dia na vida de Erika Shigeru, adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa. Ela quer celebrar a final da Copa do Mundo, mas precisa lidar com violências raciais supostamente invisíveis em meio a tão esperada partida de futebol.

Veja a lista completa de pré-indicados ao Oscar 2026.

MELHOR FILME INTERNACIONAL

– “Belén” (Argentina)

– “O Agente Secreto” (Brasil)

– “Foi Apenas um Acidente” (França)

– “Som da Queda” (Alemanha)

– “Homebound” (India)

– “The Presidents Cake” (Iraque)

– “Kokuho” (Japão)

– “All Thats Left of You” (Jordânia)

– “Valor Sentimental” (Noruega)

– “Palestine 36” (Palestina)

– “No Other Choice” (Coreia do Sul)

– “Sirât” (Espanha)

– “Late Shift” (Suíça)

– “Left-Handed Girl” (Taiwan)

– “The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

MELHOR DIREÇÃO DE ELENCO

– “Frankenstein”

– “Hamnet”

– “Marty Supreme”

– “Uma Batalha Após a Outra”

– “O Agente Secreto”

– “Valor Sentimental”

– “Pecadores”

– “Sirât”

– “Weapons”

– “Wicked: Parte 2”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

– “The Alabama Solution”

– “Apocalipse nos Trópicos”

– “Coexistence, My Ass!”

– “Come See Me in the Good Light”

– “Cover-Up”

– “Cutting through Rocks”

– “Folktales”

– “Holding Liat”

– “Mr. Nobody against Putin”

– “Mistress Dispeller”

– “My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”

– “The Perfect Neighbor”

– “Seeds”

– “2000 Meters to Andriivka”

– “Yanuni”

MELHOR FOTOGRAFIA

– “Ballad of a Small Player”

– “Bugonia”

– “Morra, Amor”

– “F1”

– “Frankenstein”

– “Hamnet”

– “Marty Supreme”

– “Nouvelle Vague”

– “Uma Batalha após a Outra”

– “Valor Sentimental”

– “Pecadores”

– “Sirât”

– “Song Sung Blue”

– “O Som da Queda”

– “Sonhos de Trem”

– “Wicked: Parte 2”

MELHOR CURTA METRAGEM EM LIVE-ACTION

– “Ado”

– “Amarela”

– “Beyond Silence”

– “The Boy with White Skin”

– “Butchers Stain”

– “Butterfly on a Wheel”

– “Dads Not Home”

– “Extremist”

– “A Friend of Dorothy”

– “Jane Austens Period Drama”

– “Pantyhose”

– “The Pearl Comb”

– “Rock, Paper, Scissors”

– “The Singers”

– “Two People Exchanging Saliva”

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

– “All the Empty Rooms”

– “All the Walls Came Down”

– “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

– “Bad Hostage”

– “Cashing Out”

– “Chasing Time”

– “Children No More: “Were and Are Gone””

– “Classroom 4”

– “The Devil Is Busy”

– “Heartbeat”

– “Last Days on Lake Trinity”

– “On Healing Land, Birds Perch”

– “Perfectly a Strangeness”

– “Rovinas Choice”

– “We Were the Scenery”

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

– “Autokar”

– “Butterfly”

– “Cardboard”

– “Éiru”

– “Forevergreen”

– “The Girl Who Cried Pearls”

– “Hurikán”

– “I Died in Irpin”

– “The Night Boots”

– “Playing God”

– “The Quinta’s Ghost”

– “Retirement Plan”

– “The Shyness of Trees”

– “Snow Bear”

– “The Three Sisters”

MELHOR MAQUIAGEM

– “The Alto Knights”

– “Frankenstein”

– “Kokuho”

– “Marty Supreme”

– “Nuremberg”

– “Uma Batalha após a Outra”

– “Pecadores”

– “Coração de Lutador”

– “The Ugly Stepsister”

– “Wicked: Parte 2”

MELHOR TRILHA SONORA

– “Avatar: Fogo e Cinzas”

– “Bugonia”

– “Captain America: Um Novo Mundo”

– “Diane Warren: Relentless”

– “F1”

– “Frankenstein”

– “Hamnet”

– “Hedda”

– “Casa de Dinamite”

– “Jay Kelly”

– “Marty Supreme”

– “Nuremberg”

– “Uma Batalha após a Outra”

– “Pecadores”

– “Sirât”

– “Sonhos de Trem”

– “Tron: Ares”

– “Truth and Treason”

– “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

– “Wicked: Parte 2”

MELHOR MÚSICA TEMA

– “As Alive As You Need Me To Be”, de “Tron: Ares”

– “Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”

– “Dream As One”, de “Avatar: Fogo e Cinzas”

– “Drive”, de “F1”

– “Dying To Live”, de “Billy Idol Should Be Dead”

– “The Girl In The Bubble”, de “Wicked: Parte 2”

– “Golden”, de “Guerreiras do Kpop”

– “Highest 2 Lowest”, de “Highest 2 Lowest”

– “I Lied To You”, de “Pecadores”

– “Last Time (I Seen The Sun)”, de “Pecadores”

– “No Place Like Home”, de “Wicked: Parte 2”

– “Our Love”, de “The Ballad of Wallis Island”

– “Salt Then Sour Then Sweet”, de “Come See Me in the Good Light”

– “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”

– “Train Dreams”, de “Sonhos de Trem”

MELHOR SOM

– “Avatar: Fogo e Cinzas”

– “F1”

– “Frankenstein”

– “Mission: Impossível – O Acerto Final”

– “Uma Batalha Após a Outra”

– “Pecadores”

– “Sirât”

– “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

– “Superman”

– “Wicked: Parte 2”

MELHORES EFEITOS ESPECIAIS

– “Avatar: Fogo e Cinzas”

– “The Electric State”

– “F1”

– “Frankenstein”

– “Jurassic World Rebirth”

– “The Lost Bus”

– “Pecadores”

– “Superman”

– “Tron: Ares”

– “Wicked: Parte 2”