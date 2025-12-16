O município mineiro que virou a “Toscana brasileira” e atrai investimentos com vinícolas premiadas mundialmente

Cidade do Sul de Minas ganhou destaque pelo enoturismo, paisagens bucólicas e crescimento econômico ligado ao vinho

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um pequeno município do Sul de Minas Gerais passou a chamar atenção de turistas, investidores e amantes do vinho ao conquistar um apelido de peso: “Toscana brasileira”.

Trata-se de Cordislândia, cidade que vem se destacando pelo crescimento do enoturismo, pela paisagem rural charmosa e por vinícolas que já acumulam prêmios nacionais e internacionais.

Com pouco mais de três mil habitantes, o município vive uma transformação silenciosa, impulsionada pela valorização do vinho brasileiro e pela busca por destinos mais exclusivos e tranquilos.

Vinícolas colocaram Cordislândia no mapa do vinho

O principal motor dessa mudança está nas vinícolas instaladas na região, que apostaram em técnicas modernas de cultivo e produção. Os rótulos produzidos em Cordislândia passaram a ser reconhecidos em concursos especializados, ajudando a consolidar a imagem da cidade como referência no setor.

Além da qualidade dos vinhos, o cenário natural contribui para o sucesso. Colinas suaves, estradas rurais cercadas por vinhedos e clima ameno criam um ambiente que lembra regiões tradicionais da Europa.

Enoturismo impulsiona economia local

Com o crescimento da fama, o enoturismo ganhou força. Visitantes procuram a cidade para degustações, experiências gastronômicas e hospedagens em meio à natureza. Chalés rústicos, pousadas charmosas e casas de temporada passaram a ser disputados, principalmente em fins de semana e feriados.

Esse movimento gerou impacto direto na economia local, com abertura de novos negócios, valorização imobiliária e geração de renda para moradores.

Arquitetura e estilo reforçam comparação com a Toscana

A comparação com a Toscana italiana não vem apenas do vinho. Cordislândia também passou a investir em uma estética rural sofisticada, com construções em pedra, madeira, varandas amplas e integração com a paisagem.

Bistrôs, cafés e pequenos empreendimentos gastronômicos completam a experiência, oferecendo produtos artesanais e culinária regional, o que fortalece ainda mais o turismo de experiência.

Investimentos acompanham crescimento do turismo

O reconhecimento trouxe também novos investimentos privados, tanto no setor turístico quanto na produção agrícola de valor agregado.

A cidade se tornou atrativa para quem busca empreender em um ambiente tranquilo, mas com potencial de retorno ligado ao turismo e ao vinho.

Além disso, esse movimento contribui para a diversificação econômica do município, que antes tinha perfil mais tradicional e hoje vive uma nova fase de desenvolvimento.

Cordislândia como exemplo de turismo sustentável

Especialistas apontam Cordislândia como um exemplo de como cidades pequenas podem crescer sem perder identidade, apostando em turismo sustentável, produtos de qualidade e experiências exclusivas.

Contudo, ao unir vinho, paisagem, cultura e hospitalidade, o município mineiro construiu uma imagem sólida e passou a figurar entre os destinos mais charmosos do interior do Brasil.

