O que já se sabe sobre morte de homem que sofreu acidente de trabalho no Daia

Da Redação - 16 de dezembro de 2025

Homem morreu após sofrer acidente de trabalho em indústria de reciclagem. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, morreu na tarde desta terça-feira (16) após sofrer uma queda de 3 metros em um indústria de reciclagem localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estaria amarrando materiais recicláveis em cima de um caminhão quando caiu de uma altura aproximada de 3,8 metros.

Após a queda, o trabalhador ficou inconsciente e apresentou sangramento na região da cabeça e do nariz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foram mobilizadas.

Apesar de todos os esforços dos socorristas, o óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área e permaneceu responsável pela custódia do corpo até a chegada das equipes especializadas no Daia.

A Polícia Civil foi acionada, solicitou exames periciais e acompanhou os procedimentos iniciais. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

