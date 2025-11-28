Gigante do Daia abre novas vagas de emprego com vale alimentação de R$ 600 e diversos benefícios

Está sendo oferecido o acesso para várias funções, que têm intuito de contratar ineditamente quem se interessar

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2025

Oportunidades de trabalho no laboratório farmacêutico estão abertas. (Foto: Reprodução)

Para quem está procurando oportunidades de emprego para início imediato, o Laboratório Geolab está buscando profissionais para atuarem em várias funções na empresa, que fica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A gigante farmacêutica está captando interessados que tenham a partir de 18 anos para trabalharem como Separador, Conferente, Operador de Empilhadeira e Auxiliar de Produção e Operador de Produção.

Para concorrerem às vagas, os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail recrutamento@geolab.com.br, que os documentos serão recepcionados pela equipe de Recursos Humanos do Laboratório.

Realizando esta etapa, basta o candidato aguardar os demais contatos a serem realizados pelo mesmo endereço eletrônico em que se colocou a disposição da captação que está sendo realizada pelo Geolab.

A partir da contratação, os novos trabalhadores terão, além de salário condizente com a função em que for atuar, uma série de benefícios, sendo um diferencial para os novos colaboradores da empresa.

São eles: assiduidade de 7%, assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição na empresa, vale-alimentação no valor de R$ 600,00, além de vale-transporte, fretado ou estacionamento (conforme a unidade).

Finalizando os agregados, o Programa Empresa Cidadã inclui licença maternidade e paternidade estendida, cursos e kit maternidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!