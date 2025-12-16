Situação crítica: Defesa Civil alerta para alagamentos em pontos críticos de Goiânia

Moradores que aderiram ao contato de crises receberam aviso sonoro nesta terça-feira (16)

Natália Sezil - 16 de dezembro de 2025

Tempestades podem causar alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Moradores de Goiânia precisam estar alertas no final da tarde e começo de noite desta terça-feira (16). A Defesa Civil emitiu um comunicado de situação crítica para a capital.

Segundo a Prefeitura, goianienses que cadastraram o número de telefone no serviço de desastres já receberam um aviso sonoro.

Há riscos de enxurradas e alagamentos em pontos críticos da cidade, como a Avenida Gercina Borges, GO-060 e Avenida Leste-Oeste.

O alerta é laranja: indica possibilidades altas de pancadas de chuva. Há chances de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, e também pode haver transbordamento de rios e córregos.

A orientação é de que a população busque abrigo seguro e evite deslocamentos, em especial nas áreas destacadas. Em caso de emergência, é possível acionar os bombeiros pelo 193 ou a Guarda Civil Metropolitana pelo 153.

A Administração Municipal comunicou que as equipes do Gabinete de Crise Climática já atuam em monitoramento preventivo.

Para receber alertas e avisos de desastres da Defesa Civil, é possível cadastrar o contato pelo SMS 40199 ou pelo WhatsApp (61) 2034-4611.

