A viagem de trem mais longa do mundo dura 21 dias, atravessa 13 países e oferece paisagens de tirar o fôlego

Rota ferroviária histórica cruza continentes, muda fusos horários e revela cenários únicos da Eurásia

Gabriel Yuri Souto - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Existe uma viagem que não é apenas um deslocamento, mas uma experiência de vida. Considerada a mais longa viagem de trem do mundo, ela pode durar até 21 dias, atravessa 13 países e conecta extremos da Eurásia, passando por florestas geladas, desertos, montanhas e cidades históricas.

Ao longo do trajeto, o passageiro acompanha mudanças culturais, climáticas e geográficas que dificilmente seriam percebidas em qualquer outro tipo de viagem.

Uma rota que cruza continentes

A jornada mais famosa tem como base a ferrovia Transiberiana e suas extensões. Dependendo do roteiro escolhido, o trem pode sair da Europa Ocidental e seguir até o Leste Asiático, cruzando países como Rússia, Mongólia, China e diversas nações do Leste Europeu.

O percurso soma dezenas de milhares de quilômetros e passa por até oito fusos horários, o que reforça a dimensão continental da viagem.

Por que a viagem pode durar até 21 dias

Embora o trajeto direto leve menos tempo, a experiência completa costuma durar cerca de três semanas porque muitos viajantes optam por paradas estratégicas ao longo do caminho. Essas pausas permitem explorar cidades históricas, mercados locais e pontos turísticos únicos antes de seguir viagem.

É justamente essa combinação entre deslocamento e imersão cultural que transforma o percurso em algo tão especial.

O percurso é composto por uma série de trechos ferroviários interconectados:

Porto — Coimbra: uma viagem inicial de 122 km pelo interior de Portugal;

— uma viagem inicial de 122 km pelo interior de Portugal; Coimbra — Hendaye: um trajeto de 790 km até a fronteira entre Espanha e França;

— um trajeto de 790 km até a fronteira entre Espanha e França; Hendaye — Paris Montparnasse: uma jornada de 800 km pelo território francês;

— uma jornada de 800 km pelo território francês; Paris Montparnasse — Paris Nord: um deslocamento curto de 8 km entre estações em Paris;

— um deslocamento curto de 8 km entre estações em Paris; Paris Nord — Colônia: um trecho de 500 km, cruzando França e Alemanha;

— um trecho de 500 km, cruzando França e Alemanha; Colônia — Varsóvia: uma jornada de 1.200 km pelo leste europeu;

— uma jornada de 1.200 km pelo leste europeu; Varsóvia — Moscou: um percurso de 1.260 km passando pela Bielorrússia;

— um percurso de 1.260 km passando pela Bielorrússia; Moscou — Pequim: um dos trechos mais longos e icônicos, de 7.621 km, realizado pela Transiberiana e sua extensão Transmongoliana;

— um dos trechos mais longos e icônicos, de 7.621 km, realizado pela Transiberiana e sua extensão Transmongoliana; Pequim — Hanoi: uma viagem de 2.600 km, atravessando a China até o Vietnã;

— uma viagem de 2.600 km, atravessando a China até o Vietnã; Hanoi — Ho Chi Minh: o trecho final de 1.726 km no Vietnã.

Quanto custa fazer a viagem de trem mais longa do mundo

O custo total varia conforme o nível de conforto, o número de paradas e a antecedência da compra, mas estimativas usadas por especialistas em viagens ferroviárias apontam que o valor médio da jornada completa gira em torno de € 3.000.

Na conversão atual, isso representa aproximadamente R$ 18.500 a R$ 19.000.

Esse valor não é pago de uma única vez a uma companhia. Ele resulta da soma de vários trechos ferroviários internacionais.

Paisagens que mudam todos os dias

Um dos maiores atrativos da viagem é a paisagem. Em poucos dias, o cenário muda completamente. Florestas de coníferas dão lugar a campos abertos, que depois se transformam em regiões montanhosas ou áreas desérticas.

Durante o inverno, o trajeto revela rios congelados e vilarejos cobertos de neve. Já no verão, as janelas do trem mostram campos verdes, lagos extensos e vilas isoladas no meio do nada.

Vida a bordo do trem

Ao contrário do que muitos imaginam, a vida dentro do trem é confortável. As composições contam com vagões-restaurante, cabines para dormir e áreas comuns. O convívio entre passageiros de diferentes nacionalidades faz parte da experiência e rende conversas, histórias e trocas culturais ao longo do caminho.

A rotina desacelera. O tempo passa no ritmo dos trilhos, sem pressa, permitindo observar o mundo pela janela.

Uma viagem para quem busca experiência, não velocidade

Diferente do avião, que encurta distâncias, essa viagem propõe o oposto: sentir o caminho. Cada dia traz uma nova paisagem, um novo idioma ouvido no corredor do vagão e uma nova estação marcada no mapa.

Por isso, a rota atrai viajantes que buscam algo além do destino final — pessoas interessadas em jornadas longas, contemplativas e cheias de significado.

Quanto custa e quem pode fazer

Os custos variam conforme o nível de conforto, o número de paradas e a classe escolhida. É possível fazer o trajeto de forma mais econômica ou optar por cabines privativas e serviços premium.

Com planejamento, a viagem é acessível a turistas de diferentes perfis e idades, desde mochileiros até casais e aposentados em busca de uma experiência única.

Uma das maiores aventuras ferroviárias do planeta

A viagem de trem mais longa do mundo não é apenas um recorde geográfico. Ela representa uma forma diferente de viajar, onde o percurso é tão importante quanto o destino.

Para quem sonha em cruzar continentes observando o mundo em movimento, essa jornada segue como uma das mais impressionantes já criadas pelo ser humano.

