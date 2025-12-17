A viagem de trem mais longa do mundo dura 21 dias, atravessa 13 países e oferece paisagens de tirar o fôlego
Rota ferroviária histórica cruza continentes, muda fusos horários e revela cenários únicos da Eurásia
Existe uma viagem que não é apenas um deslocamento, mas uma experiência de vida. Considerada a mais longa viagem de trem do mundo, ela pode durar até 21 dias, atravessa 13 países e conecta extremos da Eurásia, passando por florestas geladas, desertos, montanhas e cidades históricas.
Ao longo do trajeto, o passageiro acompanha mudanças culturais, climáticas e geográficas que dificilmente seriam percebidas em qualquer outro tipo de viagem.
Uma rota que cruza continentes
A jornada mais famosa tem como base a ferrovia Transiberiana e suas extensões. Dependendo do roteiro escolhido, o trem pode sair da Europa Ocidental e seguir até o Leste Asiático, cruzando países como Rússia, Mongólia, China e diversas nações do Leste Europeu.
O percurso soma dezenas de milhares de quilômetros e passa por até oito fusos horários, o que reforça a dimensão continental da viagem.
Por que a viagem pode durar até 21 dias
Embora o trajeto direto leve menos tempo, a experiência completa costuma durar cerca de três semanas porque muitos viajantes optam por paradas estratégicas ao longo do caminho. Essas pausas permitem explorar cidades históricas, mercados locais e pontos turísticos únicos antes de seguir viagem.
É justamente essa combinação entre deslocamento e imersão cultural que transforma o percurso em algo tão especial.
O percurso é composto por uma série de trechos ferroviários interconectados:
- Porto — Coimbra: uma viagem inicial de 122 km pelo interior de Portugal;
- Coimbra — Hendaye: um trajeto de 790 km até a fronteira entre Espanha e França;
- Hendaye — Paris Montparnasse: uma jornada de 800 km pelo território francês;
- Paris Montparnasse — Paris Nord: um deslocamento curto de 8 km entre estações em Paris;
- Paris Nord — Colônia: um trecho de 500 km, cruzando França e Alemanha;
- Colônia — Varsóvia: uma jornada de 1.200 km pelo leste europeu;
- Varsóvia — Moscou: um percurso de 1.260 km passando pela Bielorrússia;
- Moscou — Pequim: um dos trechos mais longos e icônicos, de 7.621 km, realizado pela Transiberiana e sua extensão Transmongoliana;
- Pequim — Hanoi: uma viagem de 2.600 km, atravessando a China até o Vietnã;
- Hanoi — Ho Chi Minh: o trecho final de 1.726 km no Vietnã.
Quanto custa fazer a viagem de trem mais longa do mundo
O custo total varia conforme o nível de conforto, o número de paradas e a antecedência da compra, mas estimativas usadas por especialistas em viagens ferroviárias apontam que o valor médio da jornada completa gira em torno de € 3.000.
Na conversão atual, isso representa aproximadamente R$ 18.500 a R$ 19.000.
Esse valor não é pago de uma única vez a uma companhia. Ele resulta da soma de vários trechos ferroviários internacionais.
Paisagens que mudam todos os dias
Um dos maiores atrativos da viagem é a paisagem. Em poucos dias, o cenário muda completamente. Florestas de coníferas dão lugar a campos abertos, que depois se transformam em regiões montanhosas ou áreas desérticas.
Durante o inverno, o trajeto revela rios congelados e vilarejos cobertos de neve. Já no verão, as janelas do trem mostram campos verdes, lagos extensos e vilas isoladas no meio do nada.
Vida a bordo do trem
Ao contrário do que muitos imaginam, a vida dentro do trem é confortável. As composições contam com vagões-restaurante, cabines para dormir e áreas comuns. O convívio entre passageiros de diferentes nacionalidades faz parte da experiência e rende conversas, histórias e trocas culturais ao longo do caminho.
A rotina desacelera. O tempo passa no ritmo dos trilhos, sem pressa, permitindo observar o mundo pela janela.
Uma viagem para quem busca experiência, não velocidade
Diferente do avião, que encurta distâncias, essa viagem propõe o oposto: sentir o caminho. Cada dia traz uma nova paisagem, um novo idioma ouvido no corredor do vagão e uma nova estação marcada no mapa.
Por isso, a rota atrai viajantes que buscam algo além do destino final — pessoas interessadas em jornadas longas, contemplativas e cheias de significado.
Quanto custa e quem pode fazer
Os custos variam conforme o nível de conforto, o número de paradas e a classe escolhida. É possível fazer o trajeto de forma mais econômica ou optar por cabines privativas e serviços premium.
Com planejamento, a viagem é acessível a turistas de diferentes perfis e idades, desde mochileiros até casais e aposentados em busca de uma experiência única.
Uma das maiores aventuras ferroviárias do planeta
A viagem de trem mais longa do mundo não é apenas um recorde geográfico. Ela representa uma forma diferente de viajar, onde o percurso é tão importante quanto o destino.
Para quem sonha em cruzar continentes observando o mundo em movimento, essa jornada segue como uma das mais impressionantes já criadas pelo ser humano.
