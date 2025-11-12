Viagem de ônibus mais longa do Brasil atravessa seis estados, precisa de nove motoristas e dura mais de três dias

Viagem de mais de 4,5 mil quilômetros liga o Sul ao Norte do país e é considerado o mais extenso do território nacional

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

Viajar de ônibus é comum no Brasil, mas poucos imaginam passar mais de três dias na estrada sem trocar de veículo.

Pois é exatamente isso que acontece na rota mais longa do país, uma verdadeira maratona sobre rodas.

A jornada começa em Porto Alegre (RS) e termina em Santarém (PA), cruzando seis estados e cerca de 65 municípios ao longo de 4.548 quilômetros. No meio do caminho, Cuiabá (MT) marca o ponto central do trajeto.

Três dias e nove motoristas até o destino final

A rota é operada pela empresa Ouro e Prata, com três horários diários de partida: 6h30, 11h e 18h30.

O último é o mais demorado, e o mais procurado, com duração total de três dias, quatro horas e 45 minutos.

Para completar o percurso, o ônibus precisa de nove motoristas, que se revezam durante a viagem. O valor da passagem começa em R$ 1.952,99, variando conforme data e horário.

Conforto e estrutura na estrada

Os ônibus utilizados são do tipo semi-leito, com poltronas que reclinam até 45 graus e 28 centímetros de distância entre assentos, garantindo mais espaço e conforto.

O veículo conta ainda com apoio para as pernas, Wi-Fi, entradas USB e água mineral à vontade.

Durante o caminho, há paradas programadas para café, almoço, jantar e banhos a cada 500 km.

Além disso, o banheiro interno é higienizado 18 vezes ao longo do percurso, garantindo boas condições até o destino final.

Uma experiência única sobre rodas

Apesar de longa e cansativa, muitos passageiros encaram a viagem como uma aventura inesquecível, atravessando paisagens variadas que vão das serras do Sul às florestas do Norte.

Uma viagem que mostra o tamanho do Brasil

O percurso impressiona até quem está acostumado a pegar estrada.

De avião, o mesmo trajeto duraria cerca de quatro horas, mas muitos viajantes escolhem o ônibus pela experiência e pela oportunidade de ver o Brasil de ponta a ponta.

Ao todo, o veículo consome aproximadamente 1.500 litros de diesel durante o percurso, cruzando diferentes climas, paisagens e regiões.

