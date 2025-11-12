Viagem de ônibus mais longa do Brasil atravessa seis estados, precisa de nove motoristas e dura mais de três dias
Viagem de mais de 4,5 mil quilômetros liga o Sul ao Norte do país e é considerado o mais extenso do território nacional
Viajar de ônibus é comum no Brasil, mas poucos imaginam passar mais de três dias na estrada sem trocar de veículo.
Pois é exatamente isso que acontece na rota mais longa do país, uma verdadeira maratona sobre rodas.
A jornada começa em Porto Alegre (RS) e termina em Santarém (PA), cruzando seis estados e cerca de 65 municípios ao longo de 4.548 quilômetros. No meio do caminho, Cuiabá (MT) marca o ponto central do trajeto.
Três dias e nove motoristas até o destino final
A rota é operada pela empresa Ouro e Prata, com três horários diários de partida: 6h30, 11h e 18h30.
O último é o mais demorado, e o mais procurado, com duração total de três dias, quatro horas e 45 minutos.
Para completar o percurso, o ônibus precisa de nove motoristas, que se revezam durante a viagem. O valor da passagem começa em R$ 1.952,99, variando conforme data e horário.
Conforto e estrutura na estrada
Os ônibus utilizados são do tipo semi-leito, com poltronas que reclinam até 45 graus e 28 centímetros de distância entre assentos, garantindo mais espaço e conforto.
O veículo conta ainda com apoio para as pernas, Wi-Fi, entradas USB e água mineral à vontade.
Durante o caminho, há paradas programadas para café, almoço, jantar e banhos a cada 500 km.
Além disso, o banheiro interno é higienizado 18 vezes ao longo do percurso, garantindo boas condições até o destino final.
Uma experiência única sobre rodas
Apesar de longa e cansativa, muitos passageiros encaram a viagem como uma aventura inesquecível, atravessando paisagens variadas que vão das serras do Sul às florestas do Norte.
Uma viagem que mostra o tamanho do Brasil
O percurso impressiona até quem está acostumado a pegar estrada.
De avião, o mesmo trajeto duraria cerca de quatro horas, mas muitos viajantes escolhem o ônibus pela experiência e pela oportunidade de ver o Brasil de ponta a ponta.
Ao todo, o veículo consome aproximadamente 1.500 litros de diesel durante o percurso, cruzando diferentes climas, paisagens e regiões.
