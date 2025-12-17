Dois homens morrem em confronto com a CPE; um era de Anápolis

Suspeito teria antecedentes criminais por roubo, desacato, desobediência e ameaça

Dois suspeitos de tráfico ilegal de armas e tráfico de drogas morreram em confronto com a CPE.
Dois homens morreram durante confronto com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) após reagirem a uma abordagem na noite desta terça-feira (17).

A ação policial acontecia na região da GO-080, na cidade de Goianésia, no Centro goiano. Um dos envolvidos foi identificado como Deniscley da Silva Santos, que era morador de Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), os ocupantes do veículo desobedeceram à ordem de parada e começaram uma fuga, durante a qual dispararam contra as autoridades.

Ao serem alcançados, os suspeitos teriam descido do carro e entrado em confronto com a equipe policial. Os dois foram atingidos, socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram.

Ambos teriam antecedentes criminais por roubo, desacato, desobediência e ameaça, e teriam novas suspeitas por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. O veículo que ocupavam também estaria usando uma placa adulterada, de acordo com a CPE.

