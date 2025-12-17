Funcionário ‘de confiança’ é investigado por desviar R$ 500 mil de empresa em Aparecida de Goiânia

Apurações tiveram início após denúncia de esquema que pode envolver mais colaboradores da companhia

Augusto Araújo - 17 de dezembro de 2025

Polícia Civil cumpriu buscas em imóveis de investigados (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), a Operação “Desconexão” em Aparecida de Goiânia, com o objetivo de investigar um esquema de furto qualificado que teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil a uma empresa do ramo de telecomunicações.

A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia do município e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços ligados aos investigados.

As investigações tiveram início após a empresa vítima apresentar uma denúncia à PC.

Segundo as apurações, o esquema criminoso teria sido praticado por um funcionário que ocupava função estratégica na companhia, o que facilitava a manipulação de contratos firmados entre a empresa e suas parceiras comerciais.

Conforme levantado pela polícia, os investigados alteravam propostas de contratação de serviços, inserindo comissões financeiras ilícitas em benefício próprio.

Os valores desviados eram, supostamente, direcionados por meio da utilização de empresas interpostas, com o objetivo de ocultar a origem dos recursos.

Durante o inquérito, a PC encontrou provas que indicam a participação de funcionários na manipulação de valores e no desvio de recursos financeiros da empresa.

Diante da complexidade do caso e da necessidade de aprofundar as diligências, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela adoção de medidas cautelares.

A Justiça deferiu parcialmente os pedidos, autorizando, além das buscas domiciliares, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e das pessoas jurídicas a eles vinculadas, abrangendo os últimos cinco anos.

Também foi determinada a quebra do sigilo de dados telemáticos de eventuais dispositivos eletrônicos apreendidos durante a operação.

As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos e a eventual responsabilização dos envolvidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!