Idosos são resgatados após denúncia de maus-tratos, cárcere privado e condições insalubres em instituição de Goiânia

Ao Portal 6, delegado explicou que proprietários do local podem responder judicialmente pelas condições encontradas no local

Augusto Araújo - 17 de dezembro de 2025

Segundo PC, 28 idosos eram mantidos em condições insalubres. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma instituição de longa permanência para idosos (popularmente conhecida como ‘asilo’) foi interditada na tarde desta segunda-feira (15), em Goiânia, após uma denúncia que apontava uma série de irregularidades no estabelecimento.

Conforme a Polícia Civil (PC), as investigações tiveram início ainda no mês de novembro.

Entre as denúncias estavam más condições de higiene, superlotação, indícios de maus-tratos e negligência, possível cárcere privado, além da falta de profissionais capacitados e da oferta de alimentos vencidos ou impróprios para consumo aos idosos residentes.

Ao Portal 6, o delegado responsável pela operação, Alexandre Bruno de Barros, afirmou que havia no total 28 pessoas mantidas no estabelecimento.

“Tem idoso lá que já pode ir embora e eles não permitem ir. Tem a questão da exploração financeira também, uma vez que o idoso pagava dois, três salários mínimos e tinha um tratamento que não condizia com esse valor”, salientou.

Diante da gravidade das informações, foi articulada uma fiscalização conjunta envolvendo a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a inspeção, a Vigilância Sanitária de Goiânia constatou condições insalubres e incompatíveis com o acolhimento de pessoas idosas, o que resultou na interdição imediata da instituição, além da lavratura de notificações administrativas.

As Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde acompanharam a operação para avaliar a situação dos idosos e definir os encaminhamentos necessários, assegurando a continuidade do cuidado e a preservação dos direitos fundamentais dos residentes.

Próximos passos

Alexandre também ressaltou que todos os donos da instituição foram ouvidos, assim como as vítimas.

Agora, as investigações irão colher depoimentos de parentes dos idosos, para encerrar a investigação e encaminhar uma denúncia à Justiça.

As apurações seguem em andamento e o caso será acompanhado de perto para a responsabilização dos envolvidos, conforme previsto no Estatuto do Idoso.

Outras medidas legais poderão ser adotadas à medida que novas informações forem confirmadas no decorrer das apurações.

