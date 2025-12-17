Na China, agentes de trânsito estão usando óculos que identificam placas de veículos em tempo real

Tecnologia com inteligência artificial acelera fiscalizações e chama atenção pelo nível de precisão

Gabriel Yuri Souto - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Agentes de trânsito na China passaram a utilizar óculos inteligentes com reconhecimento de placas em tempo real, uma tecnologia que promete transformar a fiscalização nas ruas.

Integrados a sistemas de inteligência artificial e bancos de dados oficiais, os dispositivos permitem identificar veículos em poucos segundos, mesmo em meio ao tráfego intenso.

A novidade tem sido aplicada principalmente em grandes centros urbanos e rodovias, onde o volume de carros dificulta abordagens tradicionais.

Como funcionam os óculos inteligentes

Os óculos contam com câmeras de alta definição e softwares capazes de ler placas automaticamente. Ao mirar para um veículo, o sistema cruza as informações com bases de dados oficiais e exibe, no próprio visor, alertas sobre irregularidades, como documentação vencida, falta de licenciamento, multas em aberto ou registro de roubo.

Tudo acontece em tempo real, sem a necessidade de parar o carro para uma verificação inicial.

O que muda na fiscalização

Na prática, a tecnologia reduz o tempo de checagem e torna a fiscalização mais precisa. Em vez de abordagens aleatórias, os agentes conseguem direcionar a ação apenas aos veículos com pendências, evitando congestionamentos e aumentando a eficiência do trabalho.

Além disso, os óculos permitem que o agente continue atento ao entorno, já que as informações aparecem diretamente no campo de visão.

Onde a tecnologia já está sendo usada

O uso dos óculos inteligentes começou em cidades chinesas conhecidas por investir pesado em cidades inteligentes. A iniciativa faz parte de um pacote maior de soluções tecnológicas voltadas à mobilidade urbana, que inclui câmeras de reconhecimento facial, monitoramento por drones e sistemas avançados de controle de tráfego.

Autoridades locais afirmam que os testes iniciais mostraram queda no número de infrações não detectadas.

Debate sobre privacidade

Apesar dos ganhos em eficiência, a tecnologia também levanta debates. Especialistas em direitos digitais questionam como os dados são armazenados, quem tem acesso às informações e por quanto tempo elas ficam registradas.

Afinal, o governo chinês afirma que os dados são usados exclusivamente para fins de segurança e fiscalização, seguindo as normas locais.

Tendência global no trânsito

O uso de tecnologia vestível por forças de segurança não é exclusivo da China, mas o país se destaca pela escala e velocidade de implementação. Além disso, especialistas avaliam que soluções semelhantes podem chegar a outros países nos próximos anos, especialmente em regiões que enfrentam altos índices de irregularidades no trânsito.

O futuro da fiscalização nas ruas

Com óculos inteligentes, câmeras e inteligência artificial, a fiscalização de trânsito caminha para um modelo cada vez mais automatizado e integrado.

Contudo, para uns, isso representa mais segurança e agilidade. Para outros, acende um alerta sobre vigilância e limites do uso da tecnologia.

