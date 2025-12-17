O lugar mais isolado da Europa, onde a única estrada de acesso fica oito meses soterrada pela neve

Durante meses, um território conta com um caminho que some do mapa e reaparece apenas para poucos viajantes

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

No extremo nordeste da Geórgia, entre as montanhas do Grande Cáucaso, existe uma região que passa boa parte do ano completamente isolada do resto do continente europeu.

Tusheti é considerada uma das áreas habitadas mais remotas da Europa, acessível apenas por uma única estrada de alta montanha que permanece fechada por até oito meses devido à neve intensa. Durante esse período, o acesso só é possível por helicóptero, quando o clima permite.

O isolamento extremo se explica pela geografia. Tusheti está situada a altitudes que variam entre 1.800 e mais de 3.000 metros acima do nível do mar, cercada por picos escarpados, vales profundos e encostas instáveis.

A estrada que liga a região ao restante da Geórgia passa pelo passo de Abano, a cerca de 2.850 metros de altitude, e é considerada uma das mais perigosas do mundo. Sem proteção lateral em vários trechos, ela se torna intransitável assim que começam as primeiras nevascas do outono.

Historicamente, Tusheti foi ocupada por comunidades pastoris que desenvolveram um modo de vida adaptado ao isolamento e ao clima severo.

Durante séculos, os moradores migraram sazonalmente com seus rebanhos, abandonando as vilas no inverno rigoroso e retornando apenas na primavera. Muitas aldeias, formadas por torres de pedra medievais, permanecem vazias durante meses, preservadas quase intactas pelo tempo e pela dificuldade de acesso.

Hoje, menos de uma centena de pessoas vive permanentemente em Tusheti durante o ano todo. No curto verão, a região recebe aventureiros atraídos pelas paisagens exuberantes, trilhas alpinas e pela sensação de estar fora do mundo moderno.

No restante do ano, a neve cobre estradas, casas e montanhas, transformando Tusheti em um enclave silencioso e isolado, um raro exemplo, em plena Europa, de um lugar onde a natureza ainda determina quando o contato com o mundo exterior simplesmente deixa de existir.

Confira mais detalhes:

