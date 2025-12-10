Com cordilheiras gigantes e um deserto que parece Marte, país maior que quase toda a Europa surpreende brasileiros

Entre montanhas colossais e desertos estranhos, um lugar espetacular desperta curiosidade crescente entre viajantes do mundo inteiro

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal EFE Brasil)

Pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, o Cazaquistão é um país que impressiona pela grandiosidade e pela diversidade geográfica.

Situado na Ásia Central e com uma área de mais de 2,7 milhões de km², maior que boa parte da Europa somada, o país reúne algumas das paisagens mais surpreendentes do planeta.

De gigantescas cordilheiras de neve eterna à vastidão de um deserto avermelhado que lembra Marte, o território cazaque tem chamado atenção de viajantes que buscam destinos exóticos e de beleza extrema.

A região sul do país abriga as montanhas Tian Shan, conhecidas por picos que ultrapassam 7 mil metros de altitude. Ali, o visitante encontra trilhas, glaciares, lagos turquesa e condições que rivalizam com os cenários do Himalaia.

Já na parte central e oeste, o Cazaquistão revela outro rosto: um território árido, marcado pelas formas avermelhadas do deserto de Ustyurt e pelas falésias do Boszhira Valley, um conjunto de formações geológicas que ganhou fama nas redes sociais por parecer uma paisagem extraterrestre. Esses contrastes fazem do país uma espécie de “continente dentro de um país”.

Além da natureza colossal, o Cazaquistão carrega uma história marcada por impérios, rota da Seda e influência soviética. Durante décadas, o país abrigou centros científicos estratégicos, incluindo o lendário Cosmódromo de Baikonur, de onde partiram as primeiras missões espaciais da humanidade.

Sua capital, Astana, tornou-se símbolo de modernização: arranha-céus futuristas, edifícios monumentais e uma urbanização planejada revelam a ambição de um país que quer se reposicionar globalmente após a independência conquistada em 1991.

Nos últimos anos, o destino tem entrado no radar de brasileiros por oferecer atrações fora do comum, trilhas alpinas, desertos que mudam de cor conforme o sol, cânions profundos como o Charyn Canyon e cidades vibrantes como Almaty, que mistura cultura soviética, asiática e moderna.

O Cazaquistão, antes restrito aos livros de geografia, agora se apresenta como um gigante fascinante que desperta a curiosidade de quem busca algo diferente, monumental e ainda pouco explorado.

