Apostadores de Goiânia e Anápolis acertam todos os números e levam prêmio milionário na Lotofácil

Próximo sorteio será realizado na noite desta quinta-feira (18) com montante avaliado em R$ 1,8 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
lotofácil
Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A sorte finalmente sorriu para dois goianos que foram dormir já com a notícia de que eram milionários, após o sorteio da Lotofácil 3565, realizado na noite desta quarta-feira (17).

Os números sorteados foram 01 – 04 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Ao total, foram dois vencedores goianos, sendo um de Anápolis e outro de Goiânia. Em ambos os casos, os jogos foram feitos no formato simples, isto é, sem ser bolão.

Na capital, o jogo foi feito na lotérica A Sorte Está no Ar, localizada no Jardim Guanabara, enquanto em Anápolis a aposta foi firmada em canais eletrônicos.

Cada um dos sorteados ficou com o prêmio de R$1.194.928,84. Além dos dois, houve outra dupla de vencedores, sendo um deles de Fortaleza (CE) e o outro de Aracaju (SE).

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3566, será realizado na noite desta quinta-feira (18), com o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

