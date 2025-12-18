Diretora de escola municipal é presa suspeita de desviar e vender merenda escolar em Aparecida de Goiânia

Caso teve início após denúncia anônima de que estava acontecendo a distribuição de diversos produtos de forma irregular

Augusto Araújo - 18 de dezembro de 2025

Esquema de venda de merenda escolar foi identificado em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou a prisão da diretora da Escola Municipal Wilsonina de Fátima, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (18), sob a suspeita de estar desviando e vendendo a merenda escolar que seria destinada aos alunos.

O caso teve início após uma denúncia anônima de que estava acontecendo a distribuição de diversos produtos de forma irregular.

Ao chegar ao local, a GCM encontrou alimentos, laticínios e materiais de papelaria, sendo colocados em carros para que, supostamente, fossem comercializados.

A diretora, assim como outros servidores que também estariam envolvidos na ocorrência estão sendo conduzidos pela GCM ao 2º Distrito Policial, para prestar esclarecimentos.

A operação foi realizada de forma conjunta com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Secretaria Municipal de Educação.

