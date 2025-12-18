Geladeira cheia ou vazia: qual gasta mais energia segundo especialistas

Quantidade de alimentos influencia diretamente o consumo de energia e pode pesar na conta de luz

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A geladeira está entre os eletrodomésticos que mais consomem energia dentro de casa. Por isso, uma dúvida comum surge com frequência: afinal, a geladeira cheia ou vazia gasta mais energia?

Segundo especialistas em eficiência energética, a resposta não é tão simples, mas envolve equilíbrio, organização e bom uso do aparelho.

O erro está em imaginar que apenas um dos extremos é o vilão do consumo.

Por que a geladeira muito vazia consome mais

Quando a geladeira está quase vazia, ela tende a gastar mais energia porque o ar frio se perde com facilidade toda vez que a porta é aberta. O motor precisa trabalhar mais para resfriar novamente o espaço interno, já que o ar esquenta rapidamente.

Além disso, o ar frio não retém temperatura como os alimentos. Dessa forma, quanto menos itens dentro do refrigerador, maior é a variação térmica, o que força o compressor a ligar com mais frequência.

Geladeira cheia demais também é problema

Por outro lado, manter a geladeira cheia em excesso também aumenta o consumo. Quando os alimentos ficam muito apertados, o ar frio não circula corretamente. Com isso, o sistema trabalha mais para tentar manter a temperatura ideal em todas as áreas internas.

Além disso, o excesso de itens faz com que a porta fique aberta por mais tempo enquanto a pessoa procura algo, o que contribui ainda mais para o desperdício de energia.

O ponto ideal segundo especialistas

Especialistas em consumo eficiente afirmam que o ideal é manter a geladeira entre 60% e 80% da capacidade ocupada. Nesse nível, os alimentos ajudam a manter a temperatura interna estável, sem bloquear a circulação do ar frio.

Esse equilíbrio reduz o número de vezes que o motor precisa ligar e garante melhor conservação dos alimentos, o que também diminui o desperdício.

Organização influencia mais do que parece

Além da quantidade, a forma como os alimentos são organizados faz diferença. Itens encostados no fundo da geladeira atrapalham a ventilação, enquanto recipientes mal fechados aumentam a umidade interna.

Usar potes transparentes, evitar empilhar demais e respeitar as áreas corretas para cada tipo de alimento ajudam o refrigerador a trabalhar com mais eficiência.

Outros hábitos que ajudam a economizar energia

Além de manter a quantidade ideal de alimentos, alguns hábitos simples fazem diferença no consumo mensal. Evitar colocar alimentos quentes na geladeira, conferir a vedação da borracha da porta e abrir o refrigerador apenas quando necessário ajudam a reduzir o esforço do motor.

Manter a limpeza das grades traseiras também contribui para o bom funcionamento do aparelho.

O que realmente pesa na conta de luz

No fim das contas, nem geladeira vazia nem cheia demais são ideais. O que mais pesa na conta de luz é o desequilíbrio, aliado a mau uso e falta de organização. Quando bem abastecida, organizada e usada corretamente, a geladeira consome menos energia e ainda conserva melhor os alimentos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!