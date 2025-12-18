Jovem goiano passa em primeiro lugar em dois dos vestibulares conhecidos como os mais difíceis do país

Ainda no 3º ano do ensino médio, o estudante de Goiânia superou milhares de candidatos em processos seletivos

Matheus Araujo - 18 de dezembro de 2025

Lucas Amaral conquista primeiro lugar em vestibular do ITA. (Foto: Reprodução)

O jovem goiano Lucas Amaral Marques Vêncio finaliza o ano com grandes conquistas: ele se classificou em primeiro lugar no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), prova amplamente conhecida como a mais difícil do Brasil.

Aluno do 3º ano do Colégio Arena, em Goiânia, Lucas ainda garantiu o primeiro lugar na Academia da Força Aérea (AFA) e a melhor colocação geral no vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG), no curso de Inteligência Artificial.

Em um vídeo postado nas redes do colégio, é possível ver a reação do garoto e da mãe ao receberem uma ligação do reitor do ITA contando que o primeiro lugar foi garantido por ele.

Na chamada, o homem, que se identifica como Guilherme Lorenzo, logo anuncia: “Você foi aprovado em primeiro lugar, a gente vai se encontrar aqui”, diz.

O jovem fala ao final da ligação: “Meu Deus! Passei em primeiro, mamãe do céu”. A mãe em tom emocionado o parabeniza: “Lucas do céu, meu filho, parabéns!”.

Apesar dos resultados positivos em mais de um vestibular, o garoto já tem claro qual vai ser a escolha. Em entrevista à TV Anhanguera, Lucas afirmou: “Eu vou para o ITA, a maior parte da minha família é médico, mas eu e meus irmãos fomos para outro rumo. Eu pretendo ir mais para a engenharia, especificamente computação”, finalizou.

