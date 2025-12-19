6 erros ao lavar roupas que causam mau cheiro após a lavagem, segundo técnicos

O problema não está na roupa, mas em escolhas feitas antes mesmo da lavagem

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2025

Erro comum que aumenta o consumo da máquina de lavar (Foto: Captura de tela / Youtube)

Tirar a roupa da máquina e sentir um cheiro desagradável é uma queixa cada vez mais comum e que todo mundo vai passar, mais cedo ou mais tarde. Técnicos em manutenção de máquinas de lavar explicam que, na maioria dos casos, o problema não está no sabão ou na qualidade da água, mas em erros repetidos no dia a dia.

1. Deixar roupa molhada na máquina

Após o ciclo, a umidade cria o ambiente ideal para proliferação de bactérias e fungos e é preciso ter muita atenção com esse detalhe. Quanto mais tempo a roupa fica parada, maior o risco de cheiro forte. Muita gente esquece a roupa molhada na máquina e o resultado tem um cheiro nada agradável.

2. Exagerar na quantidade de sabão

O excesso não é totalmente enxaguado, se acumula nas fibras e o resultado é bem negativo para a peça que você colocou para lavar. Esse resíduo retém sujeira e umidade, provocando odor mesmo após a secagem. É preciso enxaguar bem e ter atenção com o excesso de sabão.

3. Lavar cargas muito grandes de peças

Atenção redobrada com a quantidade de peças que você põe pra higienizar. Quando a máquina fica cheia demais, a água não circula corretamente. Isso impede a limpeza completa e deixa partes da roupa mal lavadas, além de risco de danificar a máquina e o tecido das peças.

4. Usar sempre água fria

Embora econômica, a água fria não elimina certos micro-organismos na hora da limpeza das roupas. Técnicos recomendam alternar com ciclos mornos para evitar odores persistentes e até eliminar possíveis germes e bactérias.

5. Não limpar a máquina regularmente

Resíduos de sabão, fiapos de tecido e sujeira ficam acumulados no tambor e nas borrachas do eletrodoméstico. E isso com o tempo faz com que esses restos contaminem as roupas limpas. É preciso ter atenção quanto à temperatura da água para equilibrar bem as ações de limpeza.

6. Guardar roupas ainda levemente úmidas

Um hábito antigo que perdura até hoje e o problema causado é sempre o mesmo. Mesmo pequena, a umidade dentro do armário favorece cheiro de mofo. A secagem completa é essencial antes de guardar. Mesmo que demore um pouco mais, mas espere a peça secar bem ao sol para só depois deixar no guarda roupas.

