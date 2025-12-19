Como Rio Verde conseguiu superar Anápolis e Aparecida e se tornar o 2º maior PIB de Goiás

Consolidação da cidade no cenário econômico estadual é impulsionada, principalmente, pelo agronegócio

Gabriella Pinheiro - 19 de dezembro de 2025

Vista aérea de Rio Verde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Verde)

O posto que por anos foi ocupado por Anápolis como a segunda cidade de maior força econômica de Goiás agora pertence a Rio Verde – que superou até mesmo Aparecida de Goiânia.

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (19), apontam que o município registrou, em 2023, um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 22,3 bilhões.

A consolidação de Rio Verde no cenário econômico estadual é impulsionada, principalmente, pelo agronegócio. O município, inclusive, já foi apontado como um dos mais ricos do setor no país, reflexo da alta produtividade e do forte desempenho nas exportações.

Parte desse avanço pode ser explicada pela criação da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), no início da década de 1980.

Conforme reportagem da Folha de S. Paulo, a cooperativa foi uma pioneira na indústria de óleo de soja no município, e contribuiu diretamente para o fortalecimento econômico de Rio Verde e de cidades vizinhas.

Com o agronegócio como pilar da economia, Rio Verde se destaca como uma das maiores produtoras de grãos do Brasil, especialmente de soja e milho, além de liderar as exportações em Goiás, respondendo por aproximadamente 30% do total estadual.

Setor econômico

O fortalecimento da agroindústria gera recursos significativos, que acabam sendo reinvestidos em outros setores da economia, como o imobiliário.

Além disso, Rio Verde se beneficia de uma infraestrutura logística eficiente, com boa conexão e proximidade de grandes mercados consumidores, o que facilita o escoamento da produção agrícola para exportação.

O município também mantém parcerias comerciais estratégicas com países como China e Estados Unidos, que absorvem grande parte da produção estadual.

Vale destacar que apesar do destaque recente, o crescimento econômico de Rio Verde não é novidade. Desde 2021, a cidade já figurava entre as maiores economias de Goiás, quando registrou um PIB de aproximadamente R$ 16,3 bilhões.

