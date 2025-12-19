Gigante do e-commerce, Shopee instala centro logístico na Região Metropolitana gera

Nova estrutura no entorno de Porto Alegre faz parte da estratégia de expansão da plataforma asiática no Sul do Brasil e promete agilizar entregas e gerar empregos

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

A implantação do novo centro logístico tem como objetivo agilizar as entregas na Grande Porto Alegre (Foto: Reprodução)

A gigante do e-commerce Shopee deu mais um passo importante na sua expansão no Brasil ao instalar um novo centro logístico na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A iniciativa reforça a presença da empresa no Sul do país e, ao mesmo tempo, amplia a capacidade de distribuição para atender consumidores gaúchos com mais rapidez.

Embora a plataforma já atue de forma consolidada no mercado brasileiro, a abertura da nova unidade logística marca uma fase de fortalecimento operacional. Com isso, a Shopee busca reduzir prazos de entrega, otimizar rotas e oferecer melhores condições tanto para compradores quanto para vendedores locais.

Centro logístico fica em Canoas

O centro logístico foi instalado em Canoas, município estratégico da Região Metropolitana de Porto Alegre. A escolha da cidade se deve à localização privilegiada, com fácil acesso a rodovias importantes, o que facilita o escoamento de mercadorias para a capital e para o interior do Rio Grande do Sul.

Além disso, a nova estrutura deve gerar cerca de 150 empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local. A expectativa é que parte das vagas seja preenchida por moradores da própria região, fortalecendo o vínculo da empresa com o mercado regional.

Operação segue modelo ágil de distribuição

Assim como outras unidades da empresa no Brasil, o centro logístico da Shopee na Região Metropolitana opera no modelo conhecido como cross-docking. Nesse formato, os produtos chegam ao centro apenas para triagem e redistribuição, sem necessidade de armazenamento prolongado.

Esse sistema, portanto, permite maior agilidade no processo logístico. Como resultado, os pedidos são encaminhados rapidamente para os hubs de última milha, reduzindo o tempo entre a compra e a entrega final ao consumidor.

Expansão da Shopee no Brasil

A instalação do novo centro em Canoas faz parte de um plano maior de expansão da Shopee no país. Atualmente, a empresa já conta com diversos centros logísticos espalhados por estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Goiás.

Com isso, a plataforma asiática reforça sua estratégia de descentralizar operações, aproximar-se dos consumidores e manter competitividade em um mercado cada vez mais disputado no setor de comércio eletrônico.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!