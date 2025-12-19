TJGO publica edital de novo concurso público com salário de R$ 34 mil e benefícios

Inscrições estarão abertas a partir de 29 de dezembro até 29 de janeiro de 2026

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2025

Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) publicou o edital de abertura do 59º Concurso Público para ingresso na carreira da magistratura, com a oferta de 51 vagas para o cargo de Juiz Substituto.

A remuneração oferecida é de R$ 34.083,41, mais benefícios.

A organização do certame ficará a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas de 29 de dezembro de 2025 a 29 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora.

O concurso será composto por cinco etapas: prova objetiva seletiva; provas escritas, incluindo discursiva e prática de sentença; inscrição definitiva, com sindicância da vida pregressa, exames de sanidade física e mental e avaliação psicotécnica; prova oral; e avaliação de títulos.

As provas serão realizadas na cidade de Goiânia, com possibilidade de alocação de candidatos em municípios próximos, conforme a demanda.

Para concorrer ao cargo de Juiz Substituto, o candidato deve ser bacharel em Direito, comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica e atender a todos os requisitos constitucionais e legais exigidos para o exercício da magistratura.

Mais informações podem ser consultadas por meio do edital do concurso.

