6 frases que costumam sair da boca de uma pessoa falsa, segundo a psicologia

Expressões comuns no dia a dia podem esconder manipulação, incoerência e interesses ocultos, segundo análises da psicologia comportamental

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A falsidade raramente aparece de forma explícita.

Ela costuma se manifestar em frases aparentemente inofensivas, mas carregadas de intenção.

Psicólogos e estudiosos do comportamento humano apontam padrões recorrentes na fala de pessoas falsas.

Identificar essas expressões ajuda a evitar relações desgastantes e jogos emocionais.

1.“Pode confiar em mim”

Quando dita sem contexto ou repetida com frequência, essa frase pode funcionar como um selo artificial de credibilidade, usado para acelerar vínculos e baixar defesas.

2.“Eu sou assim mesmo”

Especialistas apontam que essa expressão costuma ser usada para justificar atitudes incoerentes ou desleais, evitando qualquer responsabilidade por comportamentos nocivos.

3.“Não foi bem isso que eu quis dizer”

Pessoas falsas recorrem a essa frase para reescrever a própria fala após perceberem reação negativa, manipulando a narrativa conforme a conveniência do momento.

4.“Falo isso porque me importo com você”

Embora pareça empatia, muitas vezes funciona como disfarce para críticas, controle emocional ou comentários que diminuem o outro sob o pretexto de cuidado.

5.“Todo mundo faz isso”

Segundo psicólogos sociais, essa frase dilui a responsabilidade individual e normaliza atitudes questionáveis, criando a sensação de que não há problema algum.

6.“Depois a gente conversa”

Usada de forma recorrente, pode indicar fuga, falta de compromisso ou tentativa de ganhar tempo quando a verdade não favorece quem fala.

Reconhecer essas frases não significa rotular pessoas, mas entender padrões.

A falsidade se revela mais na repetição do que em um episódio isolado.

Observar atitudes, coerência e constância é sempre mais confiável do que palavras bem ensaiadas.