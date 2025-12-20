After no Marista acaba em porrada e xingamentos transfóbicos após noitada em boate

Uma das três mulheres envolvidas chegou a quebrar o pé e precisou de atendimento médico

Da Redação - 20 de dezembro de 2025

Uma das jovens envolvidas na confusão chegou a quebrar o pé. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na manhã deste sábado (20), após um grupo de cinco jovens, com idades entre 20 e 29 anos, protagonizarem episódios de violência e transfobia em um after, no Setor Marista.

Os envolvidos, dois do sexo masculino e três mulheres, com uma se identificando como transexual, estavam inicialmente em uma boate no mesmo bairro quando, ao final da noite, resolveram ir os cinco para o apartamento de um dos jovens.

Lá chegando, os relatos de cada um deles variam consideravelmente, mas admitem a troca de agressões e xingamentos de teor transfóbico. As ofensas teriam partido do dono da casa e de uma das mulheres.

Esta jovem teria inclusive proferido os dizeres: “você tem que ser homem” e para “honrar o que tinha no meio das pernas”.

O zelador do prédio relatou à PM que a madrugada inteira foi de gritos e discussões, sendo que foi solicitado, por diversas vezes, que abaixassem o volume.

O dono do apartamento sustentou que de fato usou força física em determinados momentos da confusão mais acalorada, mas apenas para tentar expulsar as jovens de dentro do apartamento, que se recusavam a sair.

Por outro lado, duas das mulheres (a trans e uma colega) informaram que apenas reagiram à injusta agressão.

Diante da divergência de relatos e histórias, todas as partes foram encaminhadas para a delegacia, além de receberem cuidados médicos, uma vez que uma das jovens havia quebrado o pé no embate.

O dono do imóvel foi preso em flagrante e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!