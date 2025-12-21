A palavra que quase todo mundo escreve com acento, mas nunca existiu assim

Erro comum vem da pronúncia do dia a dia, mas a grafia correta sempre foi a mesma, mesmo antes do Acordo Ortográfico

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

Muita gente escreve essa palavra com acento sem perceber que está cometendo um erro. Ela aparece assim em mensagens, trabalhos escolares, documentos oficiais e até em textos profissionais, o que reforça a falsa ideia de que a forma está correta.

A palavra em questão é rubrica. Apesar de ser comum encontrar a grafia “rúbrica”, com acento no “u”, essa forma nunca existiu oficialmente na língua portuguesa. A norma culta sempre reconheceu apenas a versão sem acento.

A confusão acontece por causa da pronúncia cotidiana. No uso popular, muitas pessoas falam “rú-brica”, com a sílaba tônica no início da palavra, o que leva à impressão de que ela deveria ser acentuada. No entanto, essa pronúncia está incorreta do ponto de vista gramatical.

A forma correta de falar é ru-BRI-ca, com a força da voz na sílaba “bri”. Por isso, trata-se de uma palavra paroxítona terminada em vogal, que não recebe acento gráfico. Essa regra sempre foi válida, inclusive antes das mudanças trazidas pelo Acordo Ortográfico.

Mesmo sendo um erro amplamente repetido, ele nunca foi incorporado como regra. A repetição constante apenas ajudou a espalhar a grafia incorreta, especialmente por se tratar de um termo muito usado em contextos formais, como assinaturas e documentos oficiais.

Na prática, a regra é simples: se aparecer com acento, está errado. A única forma correta é rubrica, sem acento. Um detalhe pequeno, mas que faz diferença para quem busca escrever corretamente.

