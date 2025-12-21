Farofa natalina: como preparar o acompanhamento que não pode faltar na ceia
Tradicional nas festas de fim de ano, a receita combina sabores clássicos e toque agridoce, sendo presença quase obrigatória nas mesas brasileiras
A ceia de Natal costuma reunir pratos marcantes, mas poucos são tão versáteis quanto a farofa.
Ela acompanha carnes, aves e assados, além de agradar diferentes paladares em uma única preparação.
Pensando nisso, o canal Receitas da Cris publicou um tutorial especial no YouTube ensinando o preparo de uma farofa natalina completa.
A receita aposta em ingredientes tradicionais e fáceis de encontrar, com equilíbrio entre salgado e levemente adocicado.
Entre os destaques estão o bacon, a linguiça calabresa e o abacaxi, que garantem contraste de sabores e textura.
A uva-passa aparece como complemento clássico das ceias, trazendo o toque agridoce típico do Natal.
Ingredientes
• 1 abacaxi grande tipo gold ou pérola
• 3 fios de azeite ou óleo
• 150 a 200 gramas de bacon
• 200 gramas de linguiça tipo calabresa
• 1 cebola média
• 1 colher de sopa de alho picado
• 1 cenoura média
• 1/2 xícara de chá de uva-passa
• Sal a gosto
• Pimenta calabresa a gosto
• 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina
• 3 xícaras de chá de farinha de mandioca tipo biju
• Salsinha a gosto
As xícaras utilizadas na receita têm capacidade de 240 ml cada.
O modo de preparo é explicado passo a passo no vídeo publicado pelo canal, facilitando a execução mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha.
A orientação é acompanhar o tutorial para acertar o ponto da farofa e garantir um resultado equilibrado.
Com ingredientes simples e preparo acessível, a farofa natalina se mantém como um dos acompanhamentos mais queridos da ceia.
Além de saborosa, ela permite variações e adaptações conforme o gosto da família.
