6 receitas fáceis para surpreender na ceia de Natal neste fim de ano

Separamos opções doces, salgadas, práticas e deliciosas para deixar a sua mesa ainda mais especial

Jordana Viana - 25 de novembro de 2025

Peru assado no fim de ano (Foto: Freepik)

Com a chegada do fim do ano, muitas famílias começam a planejar a tão esperada ceia de Natal.

Para quem deseja inovar no cardápio e surpreender convidados, selecionamos seis receitas práticas, deliciosas e com cara de festa, perfeitas para deixar a mesa ainda mais especial — sem complicação.

A seguir, confira opções salgadas, doces e acompanhamentos que combinam com qualquer estilo de ceia.

1. Peru assado com manteiga temperada

O clássico peru pode ganhar uma nova versão usando uma mistura de manteiga com alho, ervas frescas e limão. A manteiga é colocada tanto sobre quanto sob a pele da ave, garantindo suculência e sabor intenso. Assar em temperatura baixa por mais tempo deixa a carne macia e dourada.

2. Tender caramelizado com molho de laranja

Outra estrela do Natal, o tender fica irresistível quando caramelizado com mel, cravo e açúcar mascavo. Para acompanhar, um molho de laranja reduzido traz brilho e acidez na medida certa. Ideal para servir fatiado com arroz natalino.

3. Farofa especial com frutas secas

A farofa é acompanhamento obrigatório e pode receber uma versão mais festiva com uvas-passas, damasco picado, castanhas e cebola dourada. Para deixar mais úmida, adicione manteiga ou um pouco do caldo do próprio peru.

4. Arroz natalino com amêndoas e cenoura

Simples de fazer, o arroz natalino ganha crocância com amêndoas laminadas e um toque de cor com cubinhos de cenoura. Uma pitada de açafrão ou cúrcuma ajuda a deixar o prato ainda mais dourado e aromático.

5. Salada tropical com molho de iogurte

Leve e refrescante, essa salada mistura folhas verdes, manga, abacaxi, morangos e nozes. O molho de iogurte com mel e limão equilibra a acidez e a doçura das frutas, sendo ideal para acompanhar carnes assadas.

6. Pavê de chocolate com cerejas

Para a sobremesa, um clássico que sempre funciona: pavê. Nesta versão, camadas de creme de chocolate, biscoito champanhe e cerejas formam uma combinação irresistível. Finalize com raspas de chocolate para dar charme extra.

