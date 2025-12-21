Gravíssimo acidente na BR-060 deixa quatro feridos em Anápolis

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

Imagem mostra carro destruído e bombeiros atuando no local após acidente na BR060. (Foto: Reprodução)

Quatro pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas às pressas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (21), na BR-060, nas proximidades da antiga Churrascaria Catarinense, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, duas vítimas ficaram presas às ferragens de um carro e foram retiradas pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou os feridos à unidade de saúde. Duas vítimas estão em estado grave e outras duas em estado gravíssimo.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o veículo tombado enquanto os bombeiros realizam o resgate das pessoas presas às ferragens. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Outra gravação registra a presença de pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros, duas do Samu e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou no atendimento da ocorrência. O caso deve ser investigado.

