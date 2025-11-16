Homem é levado às pressas ao Heana após ser atacado com golpes de facão e foice
Vítima estava consciente e apresentava diversas perfurações pelo corpo
Um homem precisou ser levado às pressas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser golpeado diversas vezes com um facão e uma foice.
O caso aconteceu na noite de sábado (15), em uma residência na Rua Granito, no Setor de Chácaras Daiana, em Anápolis.
Conforme a página Anápolis Notícias, a situação teria sido percebida por um vizinho, que viu dois indivíduos espancando uma pessoa em um lote e pediu ajuda. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.
Em depoimento, uma testemunha relatou que ouviu pedidos de socorro e, ao olhar para o quintal da casa, viu o homem sendo golpeado com um facão, percebendo também a presença de mais de uma pessoa nas agressões.
A vítima foi encontrada caída no chão, com diversas perfurações e cortes pelo corpo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, constatando que as lesões foram causadas por facão e foice, atingindo regiões como abdômen e cabeça.
O homem estava consciente, porém em estado crítico, e foi levado à unidade de saúde. Ele apresentava um quadro clínico grave, porém estável.
Os criminosos não foram localizados.
