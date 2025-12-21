Integrante do CV que gravou vídeo ostentando arma é preso pela Rotam, em Goiânia

Ele também confessou ter participado de tentativa de homicídio registrada no Madre Germano II

Da Redação - 21 de dezembro de 2025

Logo após o crime, o vídeo começou a circular, o que permitiu aos policiais identificarem o autor das ameaças. (Foto: Captura/ Portal 6)

Um homem de 33 anos, integrante da facção Comando Vermelho (CV), foi preso por equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na noite deste domingo (21), em Goiânia.

A captura ocorreu após ele gravar e divulgar um vídeo em grupos de WhatsApp ostentando uma arma de fogo e ameaçando rivais do tráfico de drogas. A prisão foi realizada em uma praça no Setor Garavelo B.

As diligências da Rotam começaram após uma tentativa de homicídio registrada na noite anterior, no Setor Madre Germana II, contra um jovem de 23 anos.

Logo após o crime, o vídeo começou a circular, o que permitiu aos policiais identificarem o autor das ameaças.

Com a identificação, as equipes intensificaram o patrulhamento na região do Garavelo e conseguiram localizar e abordar o suspeito.

Ao ser questionado, o homem confessou ser o autor do vídeo e também admitiu ter participado diretamente da tentativa de homicídio, apontando o nome de um comparsa.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Já arma utilizada no crime não foi localizada, e o segundo envolvido ainda não foi preso.

