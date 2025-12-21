Por que os pássaros nunca tomam choque nos fios elétricos?

Mistério comum tem explicação simples na física e está ligado à diferença de potencial elétrico

Magno Oliver - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Fadel Baskoro)

É comum ver pássaros pousados em fios de energia sem sofrer nenhum choque, mesmo em redes de alta tensão.

Isso acontece por causa da forma como a eletricidade se comporta e de como o corpo do animal entra em contato com o fio.

A eletricidade só causa choque quando há diferença de potencial elétrico, ou seja, quando a corrente encontra um caminho para circular.

No caso dos pássaros, esse caminho não se forma.

Quando o pássaro pousa em apenas um fio, todo o corpo dele fica no mesmo potencial elétrico.

Sem diferença de tensão entre uma parte e outra do corpo, a corrente não atravessa o animal.

Em outras palavras, a eletricidade não tem para onde ir.

Ela continua fluindo pelo fio, que oferece um caminho muito mais fácil do que o corpo do pássaro.

O choque só ocorreria se o pássaro tocasse dois pontos com tensões diferentes ao mesmo tempo.

Isso pode acontecer se ele encostar em dois fios diferentes ou em um fio e em uma estrutura ligada ao solo.

Por isso, acidentes com aves podem ocorrer em postes, transformadores ou quando elas abrem as asas e tocam mais de um fio.

Nessas situações, a corrente encontra um caminho e pode atravessar o corpo do animal.

O mesmo princípio vale para seres humanos.

Uma pessoa só leva choque quando fecha o circuito elétrico, geralmente ao tocar um fio energizado enquanto está em contato com o chão ou outro condutor.

Assim, os pássaros não têm “imunidade” à eletricidade.

Eles apenas se beneficiam das leis da física, pousando de forma que a corrente não passe por seus corpos.

