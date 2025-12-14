Por que sentimos um “choque” ao tocar em outra pessoa? A física explica

Fenômeno comum no dia a dia está ligado à eletricidade estática e acontece com mais frequência em ambientes secos

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
choque em outra pessoa pela energia estática
(Imagem: Reprodução/ IA)

Quem nunca levou um pequeno “choque” ao encostar em outra pessoa, em uma maçaneta ou até ao sair do carro? Apesar de parecer algo misterioso — ou até relacionado ao corpo humano — a explicação é totalmente científica e está na física.

Esse tipo de choque é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, é inofensivo. Ainda assim, a sensação surpreende porque ocorre de forma repentina.

O fenômeno acontece por causa da eletricidade estática. Ao caminhar, sentar, levantar ou até esfregar a roupa no corpo, ocorre uma troca de elétrons entre superfícies diferentes. Com isso, o corpo fica eletricamente carregado.

Quando duas pessoas com cargas diferentes se tocam — ou quando alguém encosta em um objeto metálico — essa diferença precisa ser equilibrada. É nesse momento que ocorre a descarga elétrica, sentida como um pequeno choque.

O estalo, a faísca e a sensação rápida são sinais dessa liberação de energia acumulada.

Por que isso acontece mais em alguns momentos?

O choque é mais frequente em ambientes secos, como em dias frios ou com ar-condicionado. Isso ocorre porque o ar seco dificulta a dissipação natural das cargas elétricas. Já em ambientes úmidos, a eletricidade se dispersa com mais facilidade.

Roupas de lã, tecidos sintéticos e solados de borracha também contribuem para o acúmulo de carga elétrica no corpo.

O choque faz mal?

Na imensa maioria dos casos, não. A descarga é muito pequena e não oferece risco à saúde. Trata-se apenas de uma liberação rápida de energia estática acumulada.

O incômodo existe porque a descarga acontece de uma só vez, estimulando terminações nervosas da pele.

Dá para evitar?

Algumas atitudes simples reduzem a chance de levar choque:

  • Manter a pele hidratada;
  • Usar roupas de algodão;
  • Evitar arrastar os pés no chão;
  • Tocar primeiro em objetos com a mão fechada ou usando uma chave.

No fim das contas, o “choque” ao tocar em outra pessoa não tem nada de sobrenatural. É apenas a física agindo no cotidiano, lembrando que até gestos simples envolvem ciência.

