Esta cidade está abaixo do nível do mar e depende de diques e bombas para sobreviver

Infraestrutura funciona 24 horas por dia para impedir que o oceano invada áreas habitadas e torne a vida urbana impossível

Magno Oliver - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A cidade de Roterdã, na Holanda, é um dos exemplos mais impressionantes de como a engenharia permite a vida humana abaixo do nível do mar. Grande parte do território fica vários metros abaixo da linha do oceano e só permanece seco graças a um sistema contínuo de diques, comportas e bombas hidráulicas.

O funcionamento é permanente. Bombas retiram água do solo e dos canais sem parar, enquanto diques e barreiras controlam a entrada do mar. Sem esse sistema, bairros inteiros ficariam submersos em poucas horas.

A base desse modelo são os polders, áreas que foram “conquistadas” do mar ao longo dos séculos. O solo é drenado artificialmente e mantido seco por uma rede integrada de canais e estações de bombeamento.

Além dos diques tradicionais, a região conta com estruturas móveis gigantes, como a Maeslantkering, uma barreira que se fecha automaticamente quando há risco de tempestades severas e elevação do nível do mar. O sistema é monitorado por sensores e pode ser acionado sem intervenção humana.

O controle da água não é apenas uma questão de segurança. Ele influencia o planejamento urbano, a arquitetura e até a rotina dos moradores. Prédios, ruas e sistemas de esgoto são projetados considerando a possibilidade constante de alagamento.

Com as mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos, o desafio se tornou ainda maior. A cidade investe em soluções inovadoras, como praças que funcionam como reservatórios, estacionamentos alagáveis e construções flutuantes.

Especialistas consideram Roterdã um laboratório vivo de adaptação climática. O modelo holandês inspira projetos em várias partes do mundo, especialmente em cidades costeiras ameaçadas por enchentes.

Viver abaixo do nível do mar exige vigilância constante. Em Roterdã, a sobrevivência urbana depende de tecnologia, planejamento e de um sistema que não pode parar nem por um minuto.

