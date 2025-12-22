Precisa de habilitação para pilotar jet ski? Veja as regras

Pilotar jet ski sem cumprir as exigências legais pode render multa, apreensão do veículo e até problemas mais graves em caso de acidentes

Jordana Viana - 22 de dezembro de 2025

Apesar de parecer simples de conduzir, o jet ski é classificado pela Marinha do Brasil como embarcação motorizada e exige habilitação específica para pilotagem. (Foto: Pexels)

Com a chegada do calor e o aumento do turismo em rios, lagos e represas, o uso de jet ski se torna cada vez mais comum no Brasil. No entanto, uma dúvida frequente entre iniciantes é: é preciso ter habilitação para pilotar jet ski? A resposta é sim — e ignorar as regras pode trazer sérias consequências.

Jet ski exige habilitação?

De acordo com as normas da Marinha do Brasil, pilotar jet ski — oficialmente chamado de motonáutica — exige habilitação específica. O condutor deve possuir a Carteira de Habilitação de Amador (CHA) na categoria Motonauta, emitida pela Marinha.

Sem esse documento, a condução é considerada irregular, mesmo em áreas de lazer.

Quem pode tirar a habilitação de motonauta

Para obter a habilitação, o interessado precisa:

Ter 18 anos ou mais

Passar por curso teórico e prático

Ser aprovado em prova aplicada pela Marinha

Apresentar atestado médico e documentação exigida

O processo pode ser feito por meio de escolas náuticas credenciadas ou diretamente junto às Capitanias dos Portos.

É permitido pilotar jet ski alugado sem habilitação?

Não. Mesmo em casos de aluguel, a regra é a mesma: quem pilota precisa ser habilitado. Em fiscalizações, tanto o condutor quanto o proprietário ou responsável pelo aluguel podem ser penalizados.

Alguns locais permitem que um instrutor habilitado acompanhe iniciantes, mas isso depende da regulamentação local e não dispensa totalmente as exigências legais.

Quais são as penalidades para quem descumpre as regras

Pilotar jet ski sem habilitação pode resultar em:

Multas aplicadas pela Marinha

Apreensão do jet ski

Proibição de continuar a navegação

Responsabilização em caso de acidentes

Além disso, em situações com feridos ou danos materiais, o condutor pode responder civil e criminalmente.

Outras regras importantes para pilotar jet ski

Além da habilitação, o piloto deve seguir normas como:

Uso obrigatório de colete salva-vidas

Respeito às áreas permitidas para navegação

Distância segura de banhistas e embarcações

Proibição de manobras perigosas

Essas regras visam garantir a segurança de todos que utilizam o espaço aquático.

Segurança e responsabilidade na água

O jet ski é um veículo potente e divertido, mas também exige responsabilidade. Estar habilitado não é apenas uma exigência legal, mas uma forma de garantir a própria segurança e a dos outros.

Antes de acelerar, é fundamental conhecer as regras, respeitar os limites e pilotar de forma consciente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!