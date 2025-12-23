Confira o que abre e fecha em Anápolis no feriado de Natal

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/Sinduscon)

Com os sinos do bom velhinho já balançando, Anápolis se prepara para mais uma celebração de Natal. Aos que vão passar o feriado na cidade, fica o alerta de vários setores que terão o horário de funcionamento alterado.

A começar pelos órgãos municipais, foi instaurado ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, sem expediente ao dia 25. A exceção fica para os servidores da saúde, com as unidades municipais seguindo no modelo de escala.

Aos anapolinos que necessitarem de serviços bancários, fica o alerta de que, na véspera, o atendimento presencial ocorrerá em horário especial: das 9h às 11h. No dia 25, não há atendimento.

Com relação ao transporte público, a Urban também irá operar com a escala de domingo, com o itinerário disponível no site da empresa, em ambos os dias.

Para serviços no Vapt Vupt, o atendimento ao público ocorrerá das 8h às 13h do dia 24, sem expediente na data seguinte.

Seguindo, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping estarão com a mesma escala, com lojas e quiosques abertos das 09h às 18h e a praça de alimentação das 11h às 18h na véspera de Natal.

Já no dia 25, lojas e quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h.

Para os que deixaram as compras de Natal para a última hora, fica o alerta de que no dia 24 as lojas funcionam apenas até 18h.

Além disso, os funcionários que exercerem atividades ao longo do dia deverão respeitar o limite de seis horas ou ganharem um dia de folga, ou receberem em integralidade de horas extras, além de R$ 32 a título de vale-alimentação.

