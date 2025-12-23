Equatorial acata ordem judicial e realiza pagamento para evitar paralisação em Goiás
Segundo os trabalhadores, além do salário atrasado, eles não haviam recebido o 13º salário e nem vale-alimentação
A Equatorial Energia, concessionária responsável pelo abastecimento em Goiás, comunicou o pagamento de valores acordados judicialmente à terceirizada DOLP Engenharia, de modo a evitar uma possível paralisação dos funcionários nesta final de ano.
Mais de 200 funcionários terceirizados anunciaram a possibilidade de interromper as atividades neste final de ano e deixar Goiás no escuro, em razão de atrasos. O pagamento da empresa, feito na segunda-feira (22), pretende evitar esse acontecimento.
Segundo os trabalhadores, além do salário atrasado, eles não haviam recebido o 13º salário e nem vale-alimentação. Com o acerto, homologado na última sexta-feira (19) pela Justiça do Trabalho, a expectativa é que a situação se resolva.
Entretanto, a DOLP tem até esta terça-feira (23) para repassar o pagamento aos seus funcionários, comprovando a ação nos autos do processo e correspondendo à obrigação assumida no acordo.
No total, foram repassados pela Equatorial R$ 4 milhões, valor que corresponde a quase metade do total a receber apontado pela DOLP, que totaliza cerca de R$ 10 milhões.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (STIUEG) segue acompanhando o caso e aparando os trabalhadores. A ideia da paralisação teria gerado adesões nas cidades de Catalão, Caldas Novas, Morrinhos, Itumbiara e Rio Verde.
Até o momento, não foi divulgado se os funcionários já receberam os valores devidos. A reportagem tentou contato com a DOLP Engenharia, mas não obteve retorno através do número disponibilizado pela empresa. O espaço segue aberto.
Confira, a seguir, a nota emitida pela Equatorial acerca do caso:
“A Equatorial Goiás informa que, nesta segunda-feira (22), realizou o pagamento do faturamento regular antes do prazo contratual, em cumprimento ao acordo judicial homologado na última sexta-feira pela Justiça do Trabalho. Com isso, a empresa DOLP possui prazo de até esta terça-feira (23) para efetuar o pagamento da folha salarial e dos benefícios de seus trabalhadores.
A DOLP deverá comprovar nos autos do processo judicial a efetiva realização dos pagamentos salariais e dos benefícios, conforme obrigação assumida no acordo.
A Equatorial Goiás reforça que mantém todas as suas obrigações contratuais em dia e atua em estrita conformidade com as determinações legais, preservando a governança, a transparência e a responsabilidade na relação com seus fornecedores.
A companhia destaca, ainda, que segue com plano de contingência operacional ativo, garantindo a continuidade do atendimento aos clientes e sem qualquer impacto no fornecimento de energia elétrica, mantendo o foco na prestação do serviço público essencial à população.”
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!