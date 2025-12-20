Paralisação de terceirizados da Equatorial pode deixar Goiás no escuro, alerta sindicato

Entidade classista divulgou o motivo da medida extrema, relatando a situação de uma empresa terceirizada da concessionária

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2025

Mais de 200 trabalhadores da DOLP Engenharia estariam sem receber (Foto: Divulgação)

Um serviço dos mais essenciais pode faltar neste fim de ano, porque uma das empresas terceirizadas da Equatorial Goiás cruzou os braços e pode não atender ocorrências de falta de energia elétrica no período, por exemplo.

O alerta é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (STIUEG), João Maria, que afirma que “Goiás pode passar o Ano-Novo no escuro”. O risco de apagões é provocado, principalmente, por conta do período de chuvas.

O motivo da paralisação seria porque mais de 200 trabalhadores da empresa DOLP Engenharia, prestadora de serviços da concessionária, estariam com salários, vale-alimentação e 13º ainda não quitados.

Segundo o Opção, também há preocupação com o pagamento de dezembro.

Informação do jornal destaca que as paralisações ganharam força nesta semana e já afetam bases operacionais em municípios como Catalão, Caldas Novas, Morrinhos, Itumbiara e Rio Verde. Em Catalão, cerca de 120 profissionais aderiram ao movimento, segundo relatos dos próprios trabalhadores.

Outra apuração foi que a DOLP Engenharia tem cerca de R$ 10 milhões a receber da Equatorial Goiás, referentes a serviços já prestados.

A concessionária, por sua vez, sustenta que não possui débitos vencidos, argumentando que os pagamentos seguem cláusulas contratuais e prazos específicos para fechamento de faturas.

O sindicato disse ao Opção que a discussão contratual não pode recair sobre os trabalhadores.

A Justiça do Trabalho, inclusive, determinou a retenção judicial de R$ 4 milhões que a Equatorial deve à DOLP por conta da paralisação.

O objetivo visa garantir o pagamento dos trabalhadores e evitar prejuízos maiores, já que a própria concessionária alertou que a interrupção dos serviços pode afetar atendimentos emergenciais de energia elétrica em até 38 municípios goianos, destacou a reportagem.

