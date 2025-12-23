Mousse de maracujá: sobremesa rápida e obrigatória na ceia de Natal
Mousse de maracujá é aquela sobremesa que nunca falha quando o assunto é ceia de Natal.
Refrescante, leve e muito fácil de preparar, ela agrada diferentes paladares e ainda ajuda a equilibrar o excesso de pratos mais pesados da noite.
Além disso, o preparo rápido faz toda a diferença em uma data cheia de receitas e compromissos.
Por isso, a mousse de maracujá se tornou presença quase obrigatória nas festas de fim de ano.
Com poucos ingredientes e sem complicação, ela entrega sabor, cremosidade e uma apresentação bonita para fechar a ceia com chave de ouro.
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
1 xícara de suco concentrado de maracujá
Modo de Preparo
Coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá no liquidificador.
Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até ficar bem cremoso.
Despeje a mistura em um refratário ou em taças individuais.
Leve à geladeira por no mínimo 2 horas, até firmar.
Dicas para acertar no ponto
Para uma Mousse de maracujá perfeita, o segredo está no suco.
Prefira o concentrado natural ou versões de boa qualidade, pois isso garante sabor mais intenso.
Além disso, evite adicionar água, já que isso pode comprometer a textura.
Se quiser uma versão ainda mais firme, você pode reduzir um pouco a quantidade de suco.
Por outro lado, quem gosta de uma mousse mais leve pode adicionar um pouco mais de creme de leite.
Finalização
Na hora de servir, a decoração ajuda a valorizar a sobremesa.
A polpa de maracujá com sementes traz contraste de cor e reforça o sabor.
Outra opção é usar raspas de chocolate branco ou folhas de hortelã.
Sobremesa que nunca sai de moda
Além de prática, ela combina com o clima do Natal.
Ela refresca, não pesa após a refeição e agrada desde crianças até adultos.
Por isso, mesmo com tantas opções sofisticadas, ela segue como uma escolha certeira.
