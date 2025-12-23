O motivo de colocar papel-alumínio na vassoura em casa, segundo técnicos

Truque simples e barato tem ganhado popularidade por facilitar a limpeza e ajudar a resolver problemas comuns do dia a dia

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Com a busca por soluções práticas e econômicas para a rotina doméstica, um truque simples tem chamado a atenção nas redes sociais: envolver a vassoura com papel-alumínio.

Apesar de parecer estranho à primeira vista, a técnica tem uma explicação funcional e pode trazer benefícios reais para a limpeza da casa.

O método é fácil de aplicar e não exige nenhum produto especial, apenas papel-alumínio comum.

Reduz a eletricidade estática

Um dos principais motivos para usar papel-alumínio na vassoura é a redução da eletricidade estática. Em pisos frios, tapetes e superfícies secas, a vassoura costuma espalhar cabelos, poeira e fiapos em vez de juntá-los. O alumínio ajuda a neutralizar essa carga, facilitando a limpeza.

Ajuda a juntar pelos e cabelos

Quem convive com pets ou tem cabelos longos sabe como é difícil varrer pelos espalhados pelo chão. O papel-alumínio cria uma leve atração que faz com que esses resíduos se agrupem com mais facilidade, evitando que fiquem grudados no piso ou se espalhem pelo ambiente.

Melhora o desempenho da vassoura

Com o uso do alumínio, a vassoura desliza melhor e se torna mais eficiente, principalmente em pisos lisos, como cerâmica e porcelanato. Isso reduz o esforço durante a limpeza e agiliza a tarefa.

Alternativa prática e econômica

Além de funcional, o truque é barato e acessível. Em vez de investir em vassouras específicas ou acessórios extras, basta reaproveitar um material que a maioria das pessoas já tem em casa.

Apesar de não substituir uma limpeza completa, o uso do papel-alumínio na vassoura pode ser um aliado no dia a dia, especialmente para resolver pequenos incômodos de forma rápida. Como todo truque doméstico, o ideal é testar e avaliar se funciona melhor para o tipo de piso e necessidade de cada casa.

