Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido em Porto Alegre

Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará por roubo majorado

Folhapress - 23 de dezembro de 2025

Policial Civil se vestiu de Papai Noel para efetuar prisão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na madrugada desta terça-feira (23) um homem que tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Pará e estava foragido.

A prisão foi feita na rodoviária de Porto Alegre. Um dos policiais que cumpriu o mandado estava disfarçado, usando roupas de Papai Noel. O outro agente estava vestido como um turista, com camiseta, bermuda e um chapéu.

O homem tem 22 anos e responderá por por roubo majorado, quando o crime é cometido em circunstâncias que aumentam o perigo, como o uso de arma de fogo ou violência que resulte em lesão corporal grave, por exemplo.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre e encaminhado para o sistema prisional do Rio Grande do Sul.