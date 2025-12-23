Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido em Porto Alegre

Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará por roubo majorado

Policial Civil se vestiu de Papai Noel para efetuar prisão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na madrugada desta terça-feira (23) um homem que tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Pará e estava foragido.

A prisão foi feita na rodoviária de Porto Alegre. Um dos policiais que cumpriu o mandado estava disfarçado, usando roupas de Papai Noel. O outro agente estava vestido como um turista, com camiseta, bermuda e um chapéu.

O homem tem 22 anos e responderá por por roubo majorado, quando o crime é cometido em circunstâncias que aumentam o perigo, como o uso de arma de fogo ou violência que resulte em lesão corporal grave, por exemplo.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre e encaminhado para o sistema prisional do Rio Grande do Sul.

