Por quanto tempo o ventilador pode ficar ligado por dia, segundo especialistas

Uso contínuo do ventilador não costuma causar danos ao aparelho, mas especialistas alertam para cuidados com saúde, segurança elétrica e consumo de energia

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

Com as altas temperaturas registradas em diversas regiões do Brasil, o ventilador se torna um dos eletrodomésticos mais utilizados nas residências. Mais acessível e econômico do que o ar-condicionado, o aparelho costuma permanecer ligado por longos períodos, especialmente durante a noite. Diante disso, surge a dúvida: por quanto tempo o ventilador pode ficar ligado por dia sem oferecer riscos?

De acordo com especialistas em engenharia elétrica, não há um limite fixo de horas para o funcionamento do ventilador. Os modelos domésticos são projetados para operar por várias horas consecutivas e podem permanecer ligados durante todo o dia, desde que estejam em boas condições de uso.

No entanto, o uso contínuo pode acelerar o desgaste de componentes internos, como o motor e os rolamentos, principalmente em aparelhos antigos, com pouca manutenção ou com acúmulo de poeira.

Os especialistas recomendam manter o ventilador sempre limpo, verificar periodicamente o estado do cabo de energia e evitar o uso de extensões ou tomadas sobrecarregadas.

Também é indicado desligar o aparelho ao sair de casa por longos períodos, reduzindo riscos elétricos e prolongando a vida útil do equipamento.

Do ponto de vista da saúde, médicos explicam que o ventilador não reduz a temperatura do ambiente, apenas promove a circulação do ar.

Quando direcionado diretamente ao corpo por muitas horas, especialmente durante o sono, pode provocar ressecamento das vias respiratórias, irritação nos olhos e até crises alérgicas, sobretudo se o aparelho estiver sujo. Por isso, a orientação é deixá-lo oscilando ou direcionado para a parede, evitando o fluxo de ar constante no rosto.

Outro fator que contribui para o uso prolongado é o baixo consumo de energia. Em comparação com o ar-condicionado, o ventilador tem impacto reduzido na conta de luz, mesmo quando utilizado por várias horas ao dia, o que o torna uma opção viável para enfrentar o calor.

Em resumo, o ventilador pode ficar ligado o dia inteiro sem grandes riscos, desde que seja utilizado de forma adequada e esteja em boas condições de funcionamento. A atenção com a manutenção e o uso correto é fundamental para garantir segurança, conforto e bem-estar.

