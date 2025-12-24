Aposentadoria passa para 56 anos pra mulheres e 58 para os homens neste país

Reforma previdenciária mexicana reduz idade mínima e antecipa o direito ao descanso para milhares de trabalhadores

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Gov/ INSS)

O governo do México surpreendeu o mundo ao anunciar uma mudança histórica em seu sistema previdenciário. A partir de agora, mulheres podem se aposentar aos 56 anos e homens aos 58, em um movimento contrário à tendência global de ampliação da idade mínima para aposentadoria.

A nova regra vale para servidores públicos federais e faz parte de uma reforma previdenciária gradual que busca modernizar o sistema e torná-lo mais equilibrado.

Além de reduzir a idade mínima, a proposta também prevê um cronograma progressivo: até 2034, a aposentadoria poderá ser concedida a partir dos 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, conforme o tempo de contribuição.

Para garantir o benefício, será necessário comprovar 28 anos de trabalho no caso das mulheres e 30 anos no caso dos homens.

A medida foi apresentada como uma forma de corrigir desigualdades históricas e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Segundo o governo mexicano, o objetivo é permitir que servidores com longas trajetórias tenham a oportunidade de descansar mais cedo, ao mesmo tempo em que se abre espaço para novas gerações ingressarem no serviço público.

Especialistas, porém, alertam para os possíveis impactos fiscais de uma aposentadoria antecipada. Com mais pessoas deixando o mercado de trabalho antes dos 60 anos, cresce a necessidade de reforçar o equilíbrio financeiro do sistema de pensões.

Ainda assim, o México tem defendido que o modelo atual é sustentável e que as reformas recentes ampliaram a base de arrecadação e a eficiência na gestão dos recursos.

Enquanto países da Europa, Ásia e América do Norte aumentam a idade mínima para lidar com o envelhecimento da população.

O México segue na direção oposta e reacende o debate sobre o verdadeiro sentido da aposentadoria: se deve ser um prêmio pelo tempo de contribuição ou um adiamento constante em nome da sustentabilidade fiscal.

